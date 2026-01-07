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Antioquia celebra un nuevo hito en el megaproyecto del túnel más largo de América

El cale del Túnel 0 representa un avance clave para la conexión entre el Valle de Aburrá y Urabá.

Noticias RCN

julio 01 de 2026
06:07 p. m.
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La Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín alcanzaron un nuevo hito en la construcción del Túnel del Toyo con el cale del Túnel 0, una estructura ubicada en Santa Fe de Antioquia que será la primera infraestructura subterránea que atravesarán los viajeros al ingresar a este corredor estratégico con destino a Urabá.

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Durante el acto, el gobernador Andrés Julián Rendón Cardona afirmó que "este túnel es la puerta de entrada a la Vía al Mar Gonzalo Mejía" y reiteró que el tramo uno del proyecto continúa a la espera de la instalación de los equipos electromecánicos por parte del Invías.

El cale corresponde al encuentro de los dos frentes de excavación dentro de la montaña, una etapa que confirma la continuidad total del túnel y permite avanzar hacia las fases de revestimiento, pavimentación y posteriores adecuaciones para su entrada en operación.

¿Qué significa el cale del Túnel 0 en la Vía al Mar Gonzalo Mejía?

El Túnel 0 tiene una longitud de 995 metros, una inversión cercana a 120 mil millones de pesos y hace parte de los 18 túneles que conforman la Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo, un corredor de 37,7 kilómetros que también incluye 31 puentes y 17 kilómetros de vía a cielo abierto.

Para construir esta estructura fue necesario excavar inicialmente un área de 86 metros cuadrados. Una vez finalicen las obras, contará con un área útil de 70 metros cuadrados para la circulación vehicular, tendrá hasta 123 metros de montaña sobre su punto más profundo y dispondrá de una galería de emergencia de 438 metros. Según la información oficial, las condiciones geológicas permitieron avances promedio cercanos a los tres metros diarios y la mayor parte de la excavación se desarrolló sobre terreno tipo III, considerado estable.

Las adecuaciones del terreno comenzaron en enero de 2025 y la excavación inició en agosto del mismo año. En poco más de diez meses se alcanzó el cale del túnel. Actualmente, alrededor de 1.200 personas, entre ellas unas 110 mujeres, participan en la ejecución de este tramo del proyecto.

¿Qué falta para que la Vía al Mar Gonzalo Mejía entre en operación?

De acuerdo con la Gobernación de Antioquia, el Tramo 1, entre Giraldo y Cañasgordas, registra el 100 % de avance en obra civil, pero aún espera la instalación de los equipos electromecánicos por parte del Invías. Andrés Julián Rendón aseguró que dichos equipos permanecen embodegados y que son indispensables para poner en funcionamiento ese sector de la obra.

Por su parte, el Tramo 2, entre Santa Fe de Antioquia y Giraldo, alcanza un avance del 80 %. Cuando el Gobierno Nacional cedió su ejecución a la Gobernación de Antioquia y al Distrito de Medellín, el proyecto presentaba un avance del 54 %. En este tramo, ambas entidades han invertido conjuntamente 856 mil millones de pesos, distribuidos entre 514 mil millones aportados por la Gobernación y 342 mil millones por el Distrito de Medellín.

Durante décadas Antioquia soñó con el mar y luchó contra todos aquellos que nos decían que para qué llegar a Urabá. Estas montañas son del tamaño de nuestra determinación.

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