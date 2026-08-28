Propuesta para transformar terrazas y balcones en Colombia fue presentada por Lumon en ExpoCamacol

La empresa finlandesa Lumon hizo su debut en ExpoCAMACOL, una de las vitrinas más importantes de la construcción en Colombia. En este escenario, la compañía presentó ante arquitectos, constructores, diseñadores y potenciales clientes su innovador sistema de cerramientos de vidrio para terrazas, como parte de su estrategia formal de entrada al mercado nacional y de relacionamiento con el sector.

¿Qué se presentó en ExpoCamacol 2026?

Esta participación representó el primer gran hito de la marca en el país. El objetivo principal de Lumon en la feria fue lograr que los asistentes interactuaran directamente con el producto, comprobando en vivo su funcionamiento y evaluando sus aplicaciones en proyectos de vivienda y edificación. Según la firma, la experiencia directa permite entender con mayor claridad cómo estas soluciones se integran a diversos diseños arquitectónicos.

La decisión de desembarcar en Colombia responde a factores clave identificados por la multinacional: el potencial del mercado inmobiliario, la relevancia de terrazas y balcones en los hogares locales y las condiciones climáticas del país. Aunque Lumon inició su operación nacional en la región Caribe, la compañía contempla un plan de expansión progresiva hacia las principales ciudades colombianas.

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¿Qué viene a proponer Lumon en Colombia?

El portafolio de la marca se especializa en acristalamientos diseñados para resguardar los espacios exteriores del viento, la lluvia y el clima cambiante, sin sacrificar la luz natural ni las vistas panorámicas. Entre los atributos diferenciadores de su propuesta destacan diseño panorámico, aislamiento y resistencia y materiales de primera calidad.

Con su presencia en ExpoCAMACOL, Lumon consolida su primer gran escaparate comercial ante la industria local de la construcción. El objetivo a mediano plazo se centra en tejer alianzas estratégicas con profesionales del gremio y explorar nuevas oportunidades de negocio a lo largo del territorio nacional.