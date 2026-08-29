Vendedores informales desfilaron en el Fashion Day del Parque Santander

Bogotá vivió este viernes una jornada inédita con el Fashion Day - Parque Santander Vive, evento que reunió moda, música y feria de productos elaborados por 30 vendedores informales y comerciantes.

La iniciativa, liderada por el Instituto para la Economía Social (IPES), permitió que por primera vez los trabajadores informales protagonizaran una pasarela en pleno centro de la ciudad.

Pasarela con sello popular

Los participantes presentaron prendas de vestir y accesorios que forman parte de sus negocios cotidianos. Ellos mismos, junto a familiares y amigos, se convirtieron en modelos de sus creaciones.

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“Desde el IPES trabajamos para generar oportunidades que les permitan a nuestros vendedores y vendedoras informales fortalecer sus procesos y mostrar el resultado de su trabajo.

Esta pasarela es una muestra de ese acompañamiento: hoy sus creaciones tendrán un escenario para darse a conocer y llegar a la ciudadanía de una manera diferente”, aseguró Catalina Arciniegas, directora del IPES.

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La feria incluyó ropa para dama, pijamas, prendas infantiles, deportivas, calzado, tejidos, chalecos, accesorios, productos en lana y hasta diseños para animales de compañía. También se destacaron propuestas con retazos nuevos, intervenciones sobre ropa de segunda mano y piezas pintadas a mano.

Parque recuperado y lleno de vida

La jornada se extendió desde las 10:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. y estuvo acompañada por música en vivo del Trío Rock y una presentación de tango.

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“Recuperar el Parque Santander nos permitió abrirle la puerta a todo lo que hoy pasa allí: ferias, jornadas culturales, encuentros como este Fashion Day. Es un parque que le devolvimos a la ciudadanía y que hoy vive gracias a las acciones que hemos ido sumando en él”, afirmó Diego Alejandro López López, alcalde local de Santa Fe.

Con 9.000 m² recuperados, el Parque Santander se consolida como un punto de encuentro cultural y comercial en el corazón de Bogotá, donde la moda popular y las expresiones artísticas se dieron cita para mostrar que la ciudad también se construye desde la creatividad de sus vendedores informales.