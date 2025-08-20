Nueva herramienta en Bogotá: consulte así si un agente de tránsito está en turno y sus funciones

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá anunció una nueva herramienta digital que busca darle más transparencia a la labor de los agentes civiles de tránsito.

Ahora, cualquier ciudadano podrá verificar si un funcionario está de turno, en qué zona se encuentra y cuál es su tarea asignada durante la jornada.

¿Cómo consultar si un agente de tránsito está en turno?

El servicio funciona a través de PrudencIA, el chatbot oficial de la página web de la Secretaría de Movilidad. Para usarlo, se debe ingresar a www.movilidadbogota.gov.co, abrir el asistente virtual y seleccionar la opción “Consultar Agente”. Allí, el sistema pedirá el número de placa o el nombre del funcionario y mostrará los detalles de su programación.

El mensaje generado incluye la fecha, hora, nombre del agente, su rango de turno, placa asignada y el enfoque de la labor. Por ejemplo: “Siendo hoy XX de agosto de 2025, HORA, y con base en la información de la programación, el agente NOMBRE está de turno de 10:00 a 13:00, con placa XXX, enfoque Regular y controlar el flujo vehicular y peatonal”.

Además, en caso de requerir aclaraciones, los ciudadanos pueden usar los canales formales de peticiones, quejas o reclamos en la SDMR, que es Rdicación PQRSc o Bogotá te escucha.

Una medida que refuerza la transparencia

La Secretaría también recordó que los agentes civiles portan bodycams durante sus turnos, las cuales registran en video lo que ocurre en vía. De esta manera, se busca que cualquier procedimiento tenga un respaldo audiovisual imparcial en caso de que el ciudadano quiera apelar o denunciar un mal procedimiento.

Con estas medidas, la entidad asegura que se fortalecen la confianza y la transparencia en los operativos de tránsito, facilitando herramientas prácticas para que los conductores y peatones conozcan de primera mano la labor de los funcionarios en las calles de Bogotá.

PrudencIA está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin necesidad de registro ni entrega de datos personales.