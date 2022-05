¿Hay oportunidad para hacer parte de Ingreso Solidario? Prosperidad Social responde

Pierre García, director de Prosperidad Social, resolvió las preguntas de los ciudadanos frente al subsidio Ingreso Solidario, que entrega el Gobierno Nacional desde 2020. Entérese de los pagos, requisitos y novedades del programa.

Ingreso Solidario fue creado en 2020, cuando iniciaron los confinamientos por la pandemia. La iniciativa cobijó a tres millones de beneficiarios. Para la selección se utilizó una base maestra que eligió a las personas de acuerdo con los puntajes del Sisbén de los colombianos que vivían en pobreza extrema y no recibían otros subsidios adicionales.

¿Cómo puede hacer parte de Ingreso Solidario?

Según el director de la entidad, "ahora, con La Ley de Inversión Social que aprobó el Gobierno Nacional, se prevé extender el programa para que asista a un millón de personas más". La selección se hará de la misma forma, pero con la nueva metodología de medición de pobreza, que corresponde al Sisbén IV.

Si usted quiere acceder a este beneficio, debe mantener actualizada la encuesta del Sisbén IV, que se ejecutará en junio. "De acuerdo con este puntaje se dará prioridad a categorías de pobreza A y B, y C. Los puntos de inscripción serán abiertos en todos los municipios del país, para que las familias se presenten con la información de su hogar."

¿Por qué una persona sale de Ingreso Solidario y cómo solucionarlo?

“Una vez seleccionados los beneficiarios, se convierte en un derecho adquirido. La plata que no hayan cobrado no se pierde, queda reservada hasta que Prosperidad Social genere fechas de pago especiales", indicó el director. Por ello, desde el 22 de abril hasta el próximo 6 de mayo se van a pagar beneficios a más de 300.000 hogares con pagos pendientes del 2020 y 2021.

No acumule el cobro de más de tres pagos seguidos de Ingreso Solidario

Los beneficiarios no deben dejar acumular más de tres pagos seguidos del subsidio, porque cuando esto ocurre Prosperidad Social suspende a los usuarios. El congelamiento del ingreso es temporal, y no significa una retirada. Las personas que tengan este problema deben acercarse a la entidad y por escrito radicar la solicitud de reactivación del beneficio, aclarando las novedades que tuvo el hogar y que hayan podido generar el no cobro de los pagos.

Causales para salir de Ingreso Solidario

Cuando la persona cuenta con más de 4 salarios mínimos registrados.

Cuando la persona tenga una pensión superior al mismo monto.

Cuando el beneficiario registre un movimiento bancario superior a cinco millones de pesos en sus cuentas bancarias.

¿Qué hacer en caso de una separación en el hogar?

"La encuesta del Sisbén se enfoca en la cabeza del hogar, sea el padre o la madre". Por esta razón, García señaló que cualquier novedad tiene que ser reportada a Prosperidad Social para que se puedan hacer los correctivos.

Cambios en el Ingreso Solidario

Desde el mes de junio el pago se realizará cada dos meses.

Se incrementará el monto del beneficio: comenzó con una entrega de 160.000 pesos y ahora van a ser 400.000. El primer pago se hará en la tercera semana del mes de mayo.