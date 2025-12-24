CANAL RCN
Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 24 de diciembre de 2025

¡Varios apostadores comenzaron a celebrar la Navidad tras el sorteo del Super Astro Sol de este 24 de diciembre! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro Sol y Freepik.

diciembre 24 de 2025
02:10 p. m.
Este 24 de diciembre de 2025, en el día de Navidad, los apostadores volvieron a desafiar su suerte.

Todos anhelaron conquistar alguno de los tres premios del Super Astro Sol para celebrar junto a sus seres más queridos y, después de mucha expectativa e intriga, el resultado se reveló a las 4:00 de la tarde.

¿Será que usted fue el afortunado que podrá cobrar 42.000 veces lo apostado? Descúbralo aquí en el portal web de Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 24 de diciembre de 2025

Las balotas se activaron y en cuestión de segundos dejaron ver que el número afortunado en el Super Astro Sol de este 24 de diciembre de 2025 fue XXXX.

Asimismo, la presentadora de este importante juego de azar comunicó que el signo zodiacal que hizo parte de la combinación ganadora fue XXXX.

El sorteo, como ocurre día a día, fue monitoreado por un delegado de Coljuegos que corroboró que no se presentó ninguna inconsistencia y aprobó el resultado.

Es así como, si usted fue uno de los ganadores, puede acercarse a una oficina autorizada de Su Red o SuperGiros para solicitar el saldo económico que le corresponde.

Tenga en cuenta que los funcionarios corroborarán que usted sea mayor de edad y que, efectivamente, pueda sustentar que es el dueño del tiquete ganador.

¿Habrá Super Astro Sol durante el 25 de diciembre de 2025?

Después de la jornada de este 24 de diciembre de 2025, la cual dejó múltiples ganadores, en el Super Astro Sol habrá una jornada de descanso durante el jueves.

La razón es que, como todos los festivos, el único sorteo que tendrá actividad es el Super Astro Luna.

No obstante, el Super Astro Sol regresará el próximo viernes 26 de diciembre, a las 4:00 de la tarde, y usted podrá ver el resultado exacto aquí en el portal web de Noticias RCN.

 

