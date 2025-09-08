Este es el puntaje mínimo para pasar en la Prueba Saber 11

La prueba Saber 11, un paso para miles de estudiantes colombianos de Calendario A, se llevará a cabo en varias ciudades este domingo 10 de agosto.

Una vez presentadas las pruebas, los estudiantes deberán esperar a que los cuestionarios sena analizados y luego conocer los resultados que se darán a conocer el próximo 17 de octubre de este año.

Ante este panorama, una de las más recurrentes y motivo de profunda ansiedad es la cuestión del puntaje mínimo para "pasar" el examen.

Puntaje mínimo para pasar la prueba saber 11

La prueba Saber 11 es una herramienta de diagnóstico. Mide el desempeño de los estudiantes en cinco áreas fundamentales: Lectura Crítica, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Ciudadanas, e Inglés.

Los resultados se presentan a través de una puntuación global que va de 0 a 500, y también se desglosan por cada una de las áreas evaluadas.

Y aunque no hay un puntaje 'mínimo' específico para determinar si pasa o no, si se considera que una calificación de 300 es muy buena para un estudiante.

Adicionalmente, el ICFES proporciona un porcentaje que ubica al estudiante en relación con el resto de la población examinada. Es decir, un estudiante con un percentil 80 está por encima del 80% de los estudiantes que presentaron la prueba ese año.

Municipios a los que se les canceló la Prueba saber

Municipios y personas afectadas por la medida

Según el Icfes, la suspensión impacta a 22.570 personas citadas en 27 municipios de Boyacá, así como en 2 municipios de Cundinamarca y 3 de Santander.

El organismo explicó que la prioridad es garantizar la seguridad de los estudiantes, el personal logístico y la custodia del material de evaluación.

“Una vez se cuente con las condiciones logísticas y de seguridad necesarias que permitan garantizar la movilidad de los examinandos, el traslado del material de evaluación y la operación del personal asignado, el Icfes reprogramará la aplicación de las pruebas, en coordinación con los sitios de aplicación y las autoridades competentes”, informó la entidad. La nueva fecha será comunicada a través de los canales oficiales.