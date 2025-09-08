CANAL RCN
Economía

Este es el puntaje mínimo para pasar en la Prueba Saber 11

Este domingo 10 de agosto, miles de estudiantes presentarán esta importante prueba.

Pruebas Saber Icfes
FOTO: Icfes

Noticias RCN

agosto 09 de 2025
02:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La prueba Saber 11, un paso para miles de estudiantes colombianos de Calendario A, se llevará a cabo en varias ciudades este domingo 10 de agosto.

Una vez presentadas las pruebas, los estudiantes deberán esperar a que los cuestionarios sena analizados y luego conocer los resultados que se darán a conocer el próximo 17 de octubre de este año.

Pruebas Saber 11: Sena ofrece cursos gratuitos y cortos para prepararse
RELACIONADO

Pruebas Saber 11: Sena ofrece cursos gratuitos y cortos para prepararse

Ante este panorama, una de las más recurrentes y motivo de profunda ansiedad es la cuestión del puntaje mínimo para "pasar" el examen.

Puntaje mínimo para pasar la prueba saber 11

La prueba Saber 11 es una herramienta de diagnóstico. Mide el desempeño de los estudiantes en cinco áreas fundamentales: Lectura Crítica, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Ciudadanas, e Inglés.

Los resultados se presentan a través de una puntuación global que va de 0 a 500, y también se desglosan por cada una de las áreas evaluadas.

El Congreso aprobó una ley que transformará la forma en que se presenta el Icfes
RELACIONADO

El Congreso aprobó una ley que transformará la forma en que se presenta el Icfes

Y aunque no hay un puntaje 'mínimo' específico para determinar si pasa o no, si se considera que una calificación de 300 es muy buena para un estudiante.

Adicionalmente, el ICFES proporciona un porcentaje que ubica al estudiante en relación con el resto de la población examinada. Es decir, un estudiante con un percentil 80 está por encima del 80% de los estudiantes que presentaron la prueba ese año.

Municipios a los que se les canceló la Prueba saber

Municipios y personas afectadas por la medida
Según el Icfes, la suspensión impacta a 22.570 personas citadas en 27 municipios de Boyacá, así como en 2 municipios de Cundinamarca y 3 de Santander.

El organismo explicó que la prioridad es garantizar la seguridad de los estudiantes, el personal logístico y la custodia del material de evaluación.

“Una vez se cuente con las condiciones logísticas y de seguridad necesarias que permitan garantizar la movilidad de los examinandos, el traslado del material de evaluación y la operación del personal asignado, el Icfes reprogramará la aplicación de las pruebas, en coordinación con los sitios de aplicación y las autoridades competentes”, informó la entidad. La nueva fecha será comunicada a través de los canales oficiales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 9 de agosto de 2025

Declaración de renta

Declaración de renta 2025: estos son los ingresos que NO se tienen en cuenta

Resultados lotería

Super Astro Luna del viernes 8 de agosto: vea el número y signo que cayeron hoy

Otras Noticias

Nueva York

Video | Adolescente abrió fuego en Times Square e hirió a tres personas

Un joven de 17 años sería el responsable de la balacera registrada en la icónica plaza de Nueva York, en la madrugada de este sábado.

Transmilenio

Cayó banda dedicada al ‘cosquilleo’ en Transmilenio: cámaras sorprendieron a ladrones

Cinco personas integraban esta banda y estaban detrás de varios robos.

Liga BetPlay

Hugo Rodallega mandó sentido mensaje a Andrés Llinás tras su terrible lesión

Masterchef Celebrity Colombia

Caterin Escobar lanzó dura indirecta tras eliminación de Mario Alberto Yepes de MasterChef Celebrity

Enfermedades

Más de 1,5 millones de colombianos han sufrido diarrea aguda este año, según informe