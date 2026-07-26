Con tuplús, los clientes de los principales bancos del país están transformando sus gastos diarios en dinero, millas y experiencias. Descubre cómo sacarle el máximo provecho a tus tarjetas de crédito y únete a millones de usuarios que ya ahorran inteligentemente.

Tuplús: El programa que transforma tus compras en dinero y viajes

Pagar el mercado, comprar ropa, reservar unas vacaciones o salir a comer son actividades que hacen parte del día a día de millones de colombianos. Sin embargo, a través de programas de fidelización altamente estructurados como tuplús, estas compras rutinarias pueden transformarse en beneficios reales y tangibles que cada persona decide cómo aprovechar.

¿Qué es el programa tuplús y qué bancos de Colombia participan?

Esa es precisamente la propuesta de valor de tuplús, el programa de lealtad que integra a Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco de Occidente y AV Villas. Este sistema permite a los usuarios acumular puntos con las compras realizadas con las tarjetas de crédito de estas entidades bancarias y transformarlos en diferentes beneficios.

En la actualidad, este exitoso programa tiene una base consolidada de 1,2 millones de clientes activos, lo que convierte a tuplús en uno de los programas de lealtad con mayor alcance en el país. Su objetivo principal es claro y sencillo: premiar a los usuarios por las compras que realizan todos los días.

Cómo acumular puntos tuplús rápido con tus compras diarias

La mecánica de acumulación está diseñada para beneficiar las transacciones cotidianas. Dependiendo del tipo de tarjeta que posea el usuario, se pueden acumular hasta 2 puntos por cada $4.000 facturados.

Esto significa que no es necesario realizar gastos extraordinarios para ver resultados; compras habituales como el mercado, gasolina, restaurantes, viajes o entretenimiento pueden ayudar a sumar puntos para futuras redenciones. En un contexto donde cada decisión de compra cuenta, tuplús se posiciona como un aliado financiero que convierte lo cotidiano en oportunidades reales de valor.

Beneficios tuplús: redime tus puntos por dinero, viajes y más

La verdadera ventaja de este programa de lealtad radica en su amplia flexibilidad para adaptarse a diferentes necesidades y objetivos. Los usuarios tienen a su disposición un portafolio robusto para canjear su saldo acumulado:

Respaldo financiero: Los puntos pueden utilizarse para realizar abonos a tarjetas de crédito.

Ahorro directo: Existe la opción de transferir el valor a cuentas de ahorro.

Ocio y turismo: Los usuarios pueden redimir sus puntos en viajes y millas.

Estilo de vida: Es posible adquirir productos y disfrutar de diversas experiencias.

Frente a esta variedad, Miguel Losada, gerente general de tuplús, explicó la filosofía detrás del sistema:

Los programas de lealtad han cambiado, hoy las personas buscan beneficios que realmente puedan usar y que les ayuden a aprovechar mejor sus compras.

El directivo enfatizó que, más que acumular puntos, se trata de ofrecer opciones que generen valor en la vida diaria de los usuarios.

El futuro de la fidelización: nuevas experiencias y alianzas estratégicas

Con miras a seguir innovando, el programa está entrando en una fase de expansión que busca ampliar de manera significativa las opciones de acumulación y redención de puntos para sus usuarios.

Como parte de esta evolución continua, próximamente presentarán una nueva oferta de viajes y seguirán sumando aliados estratégicos que permitirán acceder a más beneficios y experiencias.

Queremos que cada vez más personas encuentren en tuplús una forma simple y útil de obtener mayor valor de sus compras cotidianas

Finalizó Miguel Losada.

A través de una propuesta flexible, cercana y pensada estrictamente en las necesidades del consumidor actual, el programa continúa evolucionando para que cada punto acumulado se traduzca en beneficios tangibles. Así, más que un programa de lealtad tradicional, tuplús se consolida como una forma inteligente de sacar mayor provecho a cada compra y transformar el día a día en ahorros para los usuarios.