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¡Tembló masivamente en Colombia hoy 27 de julio de 2026! ¿Dónde?

¿En qué municipios se han sentido los movimientos telúricos de este 27 de julio? Descubra aquí los detalles exactos.

Nicolás Forero

julio 27 de 2026
01:19 p. m.
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El Servicio Geológico Colombiano ha reportado temblores en el país desde las 12:04 de la madrugada.

La mayoría de los movimientos telúricos se han presentado en Santander, pero también se han advertido otros en Magdalena y en la zona fronteriza con Panamá.

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Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 27 de julio de 2026

12:04 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 10 de Villanueva (Santander).

¿Dónde han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 27 de julio de 2026?

12:44 a.m.

Epicentro: zona fronteriza entre Panamá y Colombia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 31 kilómetros de Juradó (Chocó), a 86 de Puento Indio (Panamá) y a 97 de El Real De Santa María (Panamá).

  • 4:24 a.m.

Epicentro: Fundación, Magdalena.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 63 kilómetros.

Municipios cercanos: a 31 kilómetros de Algarrobo (Magdalena), a 31 de El Copey (Cesar) y a 32 de Fundación (Magdalena).

  • 4:32 a.m.

Epicentro: Ábrego, Norte de Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 154 kilómetros.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Ábrego (Norte de Santander), a 27 de San Martín (Cesar) y a 27 de La Playa (Norte de Santander).

  • 4:51 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

  • 6:00 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

  • 7:31 a.m.

Epicentro: Santa Helena del Opón, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 117 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Santa Helena Del Opón (Santander), a 20 de Contratación (Santander) y a 22 de El Guacamayo (Santander).

  • 7:45 a.m.

Epicentro: El Carmen, Santander.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 109 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de El Carmen De Chucurí (Santander), a 25 de Hato (Santander) y a 26 de Simacota (Santander).

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  • 9:07 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 10 de Los Santos (Santander) y a 11 de Jordán (Santander).

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