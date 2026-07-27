¡Tembló masivamente en Colombia hoy 27 de julio de 2026! ¿Dónde?

El Servicio Geológico Colombiano ha reportado temblores en el país desde las 12:04 de la madrugada.

La mayoría de los movimientos telúricos se han presentado en Santander, pero también se han advertido otros en Magdalena y en la zona fronteriza con Panamá.

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Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 27 de julio de 2026

12:04 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 10 de Villanueva (Santander).

¿Dónde han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 27 de julio de 2026?

12:44 a.m.

Epicentro: zona fronteriza entre Panamá y Colombia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 31 kilómetros de Juradó (Chocó), a 86 de Puento Indio (Panamá) y a 97 de El Real De Santa María (Panamá).

4:24 a.m.

Epicentro: Fundación, Magdalena.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 63 kilómetros.

Municipios cercanos: a 31 kilómetros de Algarrobo (Magdalena), a 31 de El Copey (Cesar) y a 32 de Fundación (Magdalena).

4:32 a.m.

Epicentro: Ábrego, Norte de Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 154 kilómetros.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Ábrego (Norte de Santander), a 27 de San Martín (Cesar) y a 27 de La Playa (Norte de Santander).

4:51 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

6:00 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

7:31 a.m.

Epicentro: Santa Helena del Opón, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 117 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Santa Helena Del Opón (Santander), a 20 de Contratación (Santander) y a 22 de El Guacamayo (Santander).

7:45 a.m.

Epicentro: El Carmen, Santander.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 109 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de El Carmen De Chucurí (Santander), a 25 de Hato (Santander) y a 26 de Simacota (Santander).

9:07 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 10 de Los Santos (Santander) y a 11 de Jordán (Santander).