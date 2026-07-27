El dólar reportó importante precio hoy 27 de julio de 2026: así se cotizó

El precio del dólar en Colombia abrió este 27 de julio de 2026 en 3.210,00 pesos, de acuerdo con el monitoreo del Banco de la República.

En medio de ese panorama, la Tasa Representativa del Mercado alcanzó los 3.210,56 pesos, bajando 52.02 pesos con respecto al lunes de la semana pasada (20 de julio de 2026).

Precio del dólar en Colombia hoy 27 de julio de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, haciendo el balance con la de hace un mes (27 de junio de 2026), tuvo una disminución de 233.03 pesos y del 6.77 %.

Poniéndole la lupa a la TRM de hace un año (27 de julio de 2025), el descenso fue de 899.92 pesos, que representan el 21.89 %.

Además, analizando la Tasa Representativa del Mercado con la que inició el 2026, el decrecimiento fue de 546.52 pesos, que equivalen al 14.55 %.

¿Cómo se están comprando y vendiendo los dólares en las casas de cambio?

Luego de que se conoció el precio de apertura del dólar durante este 27 de julio de 2026, las casas de cambio, en promedio, han fijado las siguientes tarifas:

Bogotá: 3.300 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.380 pesos para que los vendan.

Cali: 3.200 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.400 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.340 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.490 pesos para que los vendan.

¿Cómo ha variado la Tasa Representativa del Mercado en los últimos días?

La Tasa Representativa del Mercado ha continuado manteniéndose por debajo de los 3.300 pesos.

Las variaciones desde el jueves han sido las siguientes: