CANAL RCN
Colombia

Desarticulan a ‘Los Olivares’: usaban menores para vender droga en Bogotá

Una de las integrantes presuntamente instrumentalizó a su hijo para comercializar marihuana, cocaína y bazuco.

Cayeron Los Olivares en Bogotá.
Cayeron Los Olivares en Bogotá. Foto: Fiscalía.

Nicolás Martínez Sánchez

mayo 19 de 2026
06:50 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, fueron enviados a la cárcel varios miembros de Los Olivares, banda detrás de la venta de drogas en Bogotá, puntualmente en la localidad de Usme.

Lo vieron vendiendo droga en Transmilenio e intentó arriesgar su vida lanzándose a la vía
RELACIONADO

Lo vieron vendiendo droga en Transmilenio e intentó arriesgar su vida lanzándose a la vía

Ocho presuntos integrantes fueron capturados por las autoridades y, con base en el reporte de la Policía, el accionar de la estructura inició en 2024. Durante más de dos años, supieron en qué puntos estratégicos ubicarse para comercializar bazuco, marihuana y cocaína mayormente.

Mujer instrumentalizó a su hijo

Leidy Vanessa Sánchez Osuna, conocida como alias La Flaca, y Carlos Andrés Cárdenas Cortés o ‘Care Lindo’; ellos eran los articuladores más importantes y, concretamente con la mujer, habría instrumentalizado a su hijo para que se adentrara en la estructura.

Los otros capturados son alias Mono (Alciriares Velandia Cárdenas), Tatto (Duván Stiven Chipatecuo López), Pepa (Tania Valentina Rojas Pardo), Flaco (Yeferson Gómez), Jaime Andrés Rodríguez Choachí y Gerardo Sáenz Piza.

Con respecto a las drogas, la marihuana era vendida en cigarrillos arsenales, mientras que el bazuco era en cápsulas y la cocaína bajo distintas presentaciones, tales como bolsas herméticas.

El uso de menores se ha vuelto común

La instrumentalización de menores para la venta de drogas en Bogotá se ha vuelto un modus operandi habitual entre las bandas. Uno de los casos más recientes, por ejemplo, ocurrió a mediados de marzo con la desarticulación de Los Cats.

Habitantes de la zona rural de Bogotá viven aislados y en el olvido: es la despensa agrícola de la ciudad
RELACIONADO

Habitantes de la zona rural de Bogotá viven aislados y en el olvido: es la despensa agrícola de la ciudad

Dos de las integrantes, identificadas como ‘La Ñata’ y ‘La Flaca’ ponían a sus hijos al frente para que la Policía no las tuviera en la mira. La estructura estaba conformada en total por 13 personas: ocho hombres y cinco mujeres.

Las sustancias eran camufladas entre las sillas, ramas de árboles, prendas, dulces y partes íntimas. Además, la comercialización no quedó solamente en Bogotá, sino que se extendió hacia Soacha.

Su centro de operaciones fue el Parque Santander, cerca de la iglesia San Francisco en la localidad de Santa Fe.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Educación

Escuela rural en Córdoba abre sexto grado con pupitres reciclados

Transmilenio

Paso a paso para reportar a habitantes de calle dentro de los vagones de Transmilenio

Ministerio de Transporte

Estado colombiano tendrá que asumir una sanción billonaria por incumplimientos con la concesión Ruta al Mar

Otras Noticias

Chapecoense

Justicia brasileña responsabiliza a Chapecoense por tragedia aérea de 2016

A casi diez años del accidente aéreo que dejó 71 muertos cerca de Medellín, la Justicia de Santa Catarina responsabilizó al club brasileño por la muerte de un periodista.

Cuidado personal

¿Hay cambios emocionales al perder el celular?: esto respondieron los expertos

Una reciente investigación reveló el impacto del uso constante de dispositivos electrónicos sobre la salud de las personas.

Viral

Árbitro FIFA fue agredido por un hombre en torneo juvenil y terminó a los puños

Conciertos

¿Por qué las filas virtuales en eventos tardan tanto? Así funcionan realmente

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 18 de mayo de 2026