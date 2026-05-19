Desarticulan a ‘Los Olivares’: usaban menores para vender droga en Bogotá

En las últimas horas, fueron enviados a la cárcel varios miembros de Los Olivares, banda detrás de la venta de drogas en Bogotá, puntualmente en la localidad de Usme.

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Ocho presuntos integrantes fueron capturados por las autoridades y, con base en el reporte de la Policía, el accionar de la estructura inició en 2024. Durante más de dos años, supieron en qué puntos estratégicos ubicarse para comercializar bazuco, marihuana y cocaína mayormente.

Mujer instrumentalizó a su hijo

Leidy Vanessa Sánchez Osuna, conocida como alias La Flaca, y Carlos Andrés Cárdenas Cortés o ‘Care Lindo’; ellos eran los articuladores más importantes y, concretamente con la mujer, habría instrumentalizado a su hijo para que se adentrara en la estructura.

Los otros capturados son alias Mono (Alciriares Velandia Cárdenas), Tatto (Duván Stiven Chipatecuo López), Pepa (Tania Valentina Rojas Pardo), Flaco (Yeferson Gómez), Jaime Andrés Rodríguez Choachí y Gerardo Sáenz Piza.

Con respecto a las drogas, la marihuana era vendida en cigarrillos arsenales, mientras que el bazuco era en cápsulas y la cocaína bajo distintas presentaciones, tales como bolsas herméticas.

El uso de menores se ha vuelto común

La instrumentalización de menores para la venta de drogas en Bogotá se ha vuelto un modus operandi habitual entre las bandas. Uno de los casos más recientes, por ejemplo, ocurrió a mediados de marzo con la desarticulación de Los Cats.

Dos de las integrantes, identificadas como ‘La Ñata’ y ‘La Flaca’ ponían a sus hijos al frente para que la Policía no las tuviera en la mira. La estructura estaba conformada en total por 13 personas: ocho hombres y cinco mujeres.

Las sustancias eran camufladas entre las sillas, ramas de árboles, prendas, dulces y partes íntimas. Además, la comercialización no quedó solamente en Bogotá, sino que se extendió hacia Soacha.

Su centro de operaciones fue el Parque Santander, cerca de la iglesia San Francisco en la localidad de Santa Fe.