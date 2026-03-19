Colpensiones advierte a colombianos que verían afectada sus mesadas en 2026: esto dijeron

La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) emitió este 19 de marzo de 2026 una alerta urgente dirigida a miles de jubilados y ciudadanos próximos a pensionarse.

Según la entidad, la continuidad en el pago de las mesadas pensionales durante el presente año podría verse comprometida para un grupo específico de beneficiarios si no se resuelven de manera inmediata inconsistencias críticas en sus registros y documentación de soporte.

La entidad hizo este llamado principalmente a todos sus beneficiarios que cuentan con una pensión de invalidez.

Razones por las que se podría suspender su mesada pensional

El motivo más frecuente es la detección de errores o vacíos en el reporte de semanas cotizadas. Colpensiones está realizando un cruce de datos masivo y, ante cualquier irregularidad técnica, el pago se detendrá hasta que el ciudadano presente los soportes necesarios que validen su tiempo de servicio.

Los pensionados, especialmente aquellos que residen fuera del país, deben cumplir con el reporte de fe de vida o actualización de datos de contacto. Si la entidad no logra verificar la existencia del beneficiario a través de sus canales digitales o presenciales, la cuenta será bloqueada preventivamente.

Aquellos ciudadanos que reciben una pensión por invalidez deben asistir a las valoraciones médicas periódicas programadas. La inasistencia a estas citas técnicas es causal directa de suspensión, ya que la entidad debe confirmar que el estado de pérdida de capacidad laboral persiste.

"Se hace para verificar si la calificación ha tenido alguna variación; así que ten en cuenta las siguientes recomendaciones para evitar la suspensión de la pensión", adviertieron desde Colpensiones.

Y agregaron: "Si tienes pensión de invalidez y recibiste un mensaje de Colpensiones, ¡esto es para ti! Tienes 3 meses para realizar la renovación de tu estado de invalidez y evitar la suspensión de tu mesada pensional".

Colpensiones recomienda a todos los usuarios consultar periódicamente su estado a través de la oficina virtual. En caso de recibir una notificación de inconsistencia, el ciudadano tiene el derecho de presentar una reclamación formal y aportar pruebas documentales.

Una vez resuelto el inconveniente administrativo, la entidad procederá a realizar el pago de las mesadas retenidas de forma retroactiva.