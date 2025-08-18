¿Qué prefieren los colombianos al comprar un carro nuevo? Así están las cifras

El mercado automotor atraviesa un momento fuerte según cifras del gremio Andemos, las cuales indican que entre enero y junio de 2025 se matricularon más de 105.000 vehículos nuevos, representando un incremento del 23% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Solo en junio se reportaron 18.000 unidades y en julio la cifra escaló a cerca de 24.000 matrículas, lo que significó un aumento del 32,8 % respecto al mes anterior.

¿Qué prefieren los colombianos al comprar un carro nuevo?

El comportamiento anteriormente mencionado, reflejó un mayor interés por renovar o adquirir vehículo y del mismo modo, una reconfiguración de las preferencias de compra.

Mientras los automóviles particulares mantienen presencia en el mercado, las camionetas SUV se consolidan como la opción más atractiva, en parte por su diseño familiar, espacio y resistencia en las vías del país.

En paralelo, las tecnologías limpias comienzan a ganar terreno. Los carros eléctricos e híbridos ya no son una rareza en las vitrinas ni en las calles, aunque aún tienden a ser unsegmento reducido frente al total de ventas.

La llegada de nuevos modelos eléctricos, como el Spark EUV, busca responder a una creciente demanda de usuarios que empiezan a priorizar la movilidad sostenible y la eficiencia en el consumo.

“En ChevyPlan entendemos que más allá del deseo de tener un carro nuevo, las personas buscan herramientas que les den confianza, estabilidad y un camino financiero viable", afirman desde el área de desarrollo de negocios.

¿Cómo contribuye el sector automotor a la economía?

La importancia del sector automotor representa alrededor del 17% del Producto Interno Bruto y genera más de 430.000 empleos en todo el territorio nacional.

Sin embargo, enfrenta también grandes desafíos. Entre ellos destacan la competencia por precios, los ajustes tributarios que podrían encarecer los vehículos, la eventual pérdida de acuerdos comerciales con países como Brasil y la necesidad de robustecer la infraestructura de carga para los eléctricos.

Otro aspecto clave tiene que ver con el financiamiento. La baja en las tasas de interés y la relativa estabilidad económica han abierto más puertas para el crédito vehicular, aunque persisten retos en la evaluación de riesgos y en el acceso de sectores de ingresos medios y bajos.

Con este panorama, el cierre de año será decisivo para definir si la tendencia de crecimiento se mantiene.