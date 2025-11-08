CANAL RCN
Economía

Amplían plazo a conductores para trámite obligatorio de carro y moto hasta diciembre de 2025

Conductores que vendieron su carro o moto tendrán hasta diciembre de 2025 para completar un trámite clave y evitar sanciones.

Traspaso indeterminado de Carro y moto
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

agosto 11 de 2025
12:24 p. m.
La Secretaría Distrital de Movilidad y el Ministerio de Transporte anunciaron una prórroga clave para los propietarios de vehículos que vendieron su carro o moto sin formalizar el traspaso.

Inicialmente, la fecha límite para realizar el traspaso a persona indeterminada era el 6 de agosto de 2025, pero ahora tendrán cuatro meses adicionales, es decir, hasta diciembre de este año, para completar el proceso y evitar sanciones.

Esta medida, contemplada en la Resolución No. 20253040030725 del 5 de agosto de 2025, busca proteger a los ciudadanos que desconocen el paradero de su vehículo y su nuevo poseedor, reduciendo el riesgo de problemas legales en caso de accidentes o usos indebidos.

Importancia y cifras del trámite

Según el Ministerio de Transporte, la decisión se tomó tras revisar datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), que evidencian que desde 2022 se han realizado 292.600 trámites de este tipo.

“Se considera pertinente otorgar un plazo adicional de cuatro (4) meses a la ciudadanía y grupos de interés para realizar y culminar los trámites de registro de propiedad de un vehículo a persona indeterminada”, señala la resolución.

Este trámite libera al antiguo propietario de responsabilidades por multas, impuestos y embargos, protege su historial crediticio y mantiene actualizada su situación patrimonial y fiscal.

¿Cómo hacer el traspaso a persona indeterminada?

El proceso puede adelantarse en las 19 sedes de la Ventanilla Única de Servicios. Entre los requisitos están: presentar una declaración juramentada de no contacto con el vehículo en los últimos tres años, estar a paz y salvo de multas, contar con SOAT y revisión técnico-mecánica vigentes, y no tener medidas cautelares sobre el automotor.

El costo es de $213.200 para carros y $119.800 para motos. La recomendación de las autoridades es realizar el trámite con anticipación para evitar filas y contratiempos.

Con este nuevo plazo, los conductores tienen una oportunidad más para ponerse al día y prevenir problemas legales o financieros en el futuro.

