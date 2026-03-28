CANAL RCN
Economía

Ley aclara lo que deben hacer los trabajadores en caso que les nieguen el retiro de cesantías

Esto es lo que cambia para los trabajadores en caso de recibir la negativa de la empresa.

Noticias RCN

marzo 28 de 2026
08:32 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Colombia, el retiro de las cesantías es un derecho fundamental que a menudo se convierte en un dolor de cabeza debido a los trámites burocráticos y, en ocasiones, a la negativa injustificada de los empleadores.

Un reciente fallo judicial ha arrojado luz sobre esta problemática, estableciendo límites claros a la discrecionalidad de las empresas y definiendo una hoja de ruta para los trabajadores afectados.

Oficializan aumento salarial para estos trabajadores en Colombia: así quedó
RELACIONADO

Oficializan aumento salarial para estos trabajadores en Colombia: así quedó

Tradicionalmente, la ley exige que el empleador verifique que las cesantías se destinen a los fines legales: vivienda o educación. Sin embargo, muchas compañías habían adoptado una postura de "juez y parte", rechazando solicitudes si, a su juicio, el negocio inmobiliario no era sólido o si el trabajador no demostraba tener el resto del dinero para completar la compra.

El nuevo fallo es tajante: la verificación empresarial debe ser objetiva y estrictamente documental. Esto significa que, si el empleado presenta los soportes legales (como una promesa de compraventa o un certificado de libertad), la empresa no puede negar la autorización basándose en suposiciones, juicios de valor sobre el "proyecto de vida" del trabajador o dudas subjetivas sobre el éxito de la inversión.

¿Qué deben hacer los trabajadores si les niegan el retiro?

El fallo establece una hoja de ruta clara para quienes enfrentan este obstáculo:

  • Cumplimiento Documental: El primer paso es asegurarse de que los soportes sean impecables. Para vivienda, se requiere la promesa de compraventa o el contrato de obra; para educación, el recibo de pago de la institución aprobada por el Ministerio de Educación.
  • Solicitud Formal: Si la empresa se niega verbalmente, el trabajador debe radicar una solicitud por escrito exigiendo una respuesta formal donde se expliquen los motivos técnicos o legales de la negativa.
Ley aclara qué pasa con el salario de un empleado si supera los 180 días de incapacidad
RELACIONADO

Ley aclara qué pasa con el salario de un empleado si supera los 180 días de incapacidad

  • Acción ante el Ministerio del Trabajo: Con la respuesta negativa en mano, el trabajador puede acudir a un inspector de trabajo. Este funcionario no puede obligar al pago, pero sí puede sancionar a la empresa si encuentra que la negativa es arbitraria.
  • Demanda y Nexo Causal: El fallo también advierte que, para reclamar indemnizaciones por perjuicios (por ejemplo, si se perdió el negocio por falta de las cesantías), el trabajador debe demostrar el "nexo causal". Es decir, probar que el daño económico fue consecuencia directa y exclusiva de la negativa del empleador.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Comercio

El mercado del lujo en Colombia se dispara: proyectan crecimiento del 25% para 2026

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 27 de marzo de 2026: último sorteo

Ecopetrol

Ecopetrol aprobó entregar dividendo de $121 pesos por acción

Otras Noticias

Cundinamarca

Toman decisión clave para el futuro del Regiotram del Occidente: ¿De qué se trata?

Regiotram del Occidente se estima que revolucione la movilidad de los municipios aledaños con Bogotá en lo que respecta a la movilidad.

Enfermedades

Gobierno llevó a cabo vacunatón gratuita contra el VPH para eliminar el cáncer del cuello uterino

El Ministerio de Salud dio a conocer detalles del proceso de vacunación gratuita para garantizar el acceso y aumentar las coberturas.

Luis Suárez

Gigante de la Premier League iría por Luis Suárez: esto dicen desde Inglaterra

Medio ambiente

Hoy será la Hora del Planeta: todo lo que debe saber sobre el apagón mundial

La casa de los famosos

Insólita resurrección: estas fueron las jugadoras que regresaron a La Casa de los Famosos