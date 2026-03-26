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Oficializan aumento salarial para estos trabajadores en Colombia: así quedó

Gobierno Nacional dio a conocer el decreto que incrementa el salario de estos trabajadores.

Foto: Gemini IA

Noticias RCN

marzo 26 de 2026
11:09 a. m.
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El Gobierno Nacional, a través del Departamento Administrativo de la Función Pública, ha expedido un paquete de 23 decretos que fijan el incremento salarial para la vigencia de 2026.

Tras intensas jornadas de concertación con las centrales obreras y federaciones sindicales, se estableció un ajuste general del 7 %, el cual tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año.

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Este incremento es el resultado de la fórmula pactada previamente, que estipulaba un aumento equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) causado en 2025 (5,10 %) más un componente de 1,9 % de incremento real, sumado en algunos sectores a porcentajes de nivelación salarial.

¿Quiénes son los beneficiarios con este incremento?

La medida cobija a una amplia gama de sectores que componen la arquitectura estatal, incluyendo:

  • Docentes y directivos docentes: Tanto de educación básica y media como de universidades públicas.
  • Fuerza Pública: Miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
  • Rama Judicial y Fiscalía: Jueces, magistrados y personal administrativo.
  • Entidades nacionales: Funcionarios del Ministerio de Defensa, la DIAN, la Contraloría General de la República y la Aeronáutica Civil.

El ajuste del 7 % se traduce en cifras concretas dependiendo del nivel jerárquico y el escalafón. A continuación, se detallan algunos de los rangos establecidos para este año:

Para los docentes amparados por el escalafón nacional, los nuevos sueldos básicos mensuales presentan variaciones significativas:

  • Docentes Grado 1 (Normalistas/Tecnólogos): Recibirán entre $3.063.203 y $6.184.872.
  • Docentes Grado 2 (Licenciados/Profesionales): Su asignación básica oscilará entre $3.821.274 (sin especialización) y hasta $9.059.548 (con doctorado).
  • Docentes Grado 3 (Maestría/Doctorado): Los sueldos en este nivel superior parten desde los $6.395.544 y pueden alcanzar los $14.436.985 para quienes ostentan el máximo grado y título de doctor.

Un punto clave del anuncio es que los empleados recibirán el pago del retroactivo correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo en la nómina del próximo mes de abril.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, destacó que, aunque el aumento busca proteger el poder adquisitivo frente a la inflación, el desafío para el 2026 será monitorear la canasta básica, especialmente tras el incremento histórico del salario mínimo (salario vital) que se fijó en $1.750.905 para este mismo año.

Con esta firma, el Gobierno busca estabilizar el clima laboral en el sector público, cumpliendo con los acuerdos de la Mesa de Negociación Permanente y garantizando que los servidores del Estado mantengan una remuneración competitiva frente a las proyecciones económicas del país.

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