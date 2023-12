Prima de servicios: ¿Quiénes no reciben esta prestación en diciembre?

La prima de servicios es una prestación social a cargo del empleador, que corresponde al pago de 15 días por semestre laborado, es decir, al año son 30 días de salario adicionales que recibe el trabajador en dos pagos otorgados a final de cada semestre.

Para esta fecha miles de trabajadores esperan con ansias el pago de su 'prima de Navidad', puesto que al coincidir con la época de fin de año es un auxilio para los gastos que trae la temporada de diciembre. No ostante, este beneficio no lo reciben todos los trabajadores del país. Por ejemplo, quienes ganan un salario integral no contemplan esta prestación, según se establece en el Código Sustantivo del Trabajo (CST).

Para este año 2023, el sueldo integral en Colombia no puede ser inferior a los diez salarios mínimos mensuales legales vigentes, más el 30% del factor prestacional. Así entonces, entre ese 30% se encuentra contemplado el pago de las prestaciones sociales, recargos nocturnos, dominicales y festivos, las hroas extra, es decir, se integran estos costos incluído la prima de servicios en la remuneración mensual.

Por lo tanto, a un trabajador con salario integral no se le debe liquidar la prima de servicios en junio y diciembre, puesto que ya el empleador se lo ha pagado previamente durante todo el año, al igual que las otras prestaciones sociales.

¿Cómo determinar si existe un salario integral?

Se debe pactar por escrito.

El salario integral se debe pactar con trabajadores que devenguen más de 13 salarios mínimos.

¿Qué trabajadores no reciben pago de prima?