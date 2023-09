¿Quiénes recibirán el subsidio de Ingreso Mínimo Garantizado?

El Programa de Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá tiene como objetivo proporcionar un apoyo económico a los hogares más vulnerables de la ciudad, con el objetivo de reducir los niveles de pobreza. Una estrategia que se implementó durante la pandemia y que ha beneficiado a más de un millón de hogares en la capital colombiana.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá este mes se destinaron los recursos a la Secretaría de Hacienda para iniciar el proceso de transferencia de los pagos adicionales de este subsidio.

La Secretaría de Integración Social explicó que los pagos se realizarán después de concluir la renovación de acuerdos con operadores financieros, y los beneficiarios serán notificados por mensaje de texto cuando los fondos se depositen en sus cuentas.

Además, en este momento la entidad incluyó a 161 mil familias que dejaron de recibir apoyo del Gobierno Nacional en el programa Tránsito a Renta Ciudadana para asegurar el bienestar de las familias más vulnerables, que puedan ser atendidas mediante este subsidio.

Requisitos para ser beneficiario del Programa de Ingreso Mínimo Garantizado

1. Estar registrado y con datos actualizados en la encuesta del Sisbén

2. Ser clasificado en los grupos A o B del Sisbén IV

3. Tener una cuenta activa en una de las entidades financieras con convenio con la Secretaría Distrital de Hacienda, como Davivienda (Daviplata), Bancolombia (Ahorro a la Mano y Nequi), Movii, Banco de Occidente (Dale) y Powwi.

En caso de que el hogar no se haya registrado en el Sisbén, debe solicitar la encuesta a través de los canales de comunicación y reunir los documentos necesarios para completar la visita.

¿Cuánto reciben los beneficiarios del subsidio?

Los montos del apoyo económico varían dependiendo el grado de vulnerabilidad de una familia, el número de integrantes del hogar, el número de menores de edad que contenga el núcleo familiar y otras condiciones particulares siguiendo principios de equidad y justicia social.

Desde enero de 2023, el monto máximo es de $740.000 para cada hogar y el mínimo es de $60.000. Los montos específicos dependen del nivel del Sisbén, con hogares de nivel B4-B7 recibiendo $300.000, B1-B3 $315.000, A3-A5 $540.000 y A1-A2 $740.000.

Cabe resaltar que las transferencias monetarias no retiradas por el titular durante los periodos anteriores porque no cumplió con los requisitos para ser beneficiario del programa en ese periodo y actualmente se convierte en beneficiario, no se hará el retroactivo de los subsidios de meses pasados.