¿Quiere empezar a ahorrar? Así puede construir su colchón financiero
Le contamos las claves para comenzar a construir su propio ‘colchón financiero’.
Noticias RCN
octubre 05 de 2025
08:20 p. m.
También conocido como 'colchón financiero' sirve para hacer frente a gastos imprevistos sin endeudarse.
Claves para construir un colchón financiero
Contar con un colchón financiero es una de las bases más importantes para mantener la estabilidad económica y afrontar imprevistos sin endeudarte. No se trata solo de ahorrar, sino de hacerlo con estrategia y constancia. Estas son algunas claves para lograrlo:
- Define un objetivo claro.
Antes de empezar, determina cuánto dinero necesitas reunir. Lo ideal es contar con un fondo que cubra entre tres y seis meses de tus gastos fijos, incluyendo alimentación, vivienda, transporte y servicios.
- Establece un monto mensual.
Aparta una parte de tus ingresos cada mes, aunque sea pequeña. Lo importante es la disciplina, no la cantidad. Automatizar este ahorro te ayudará a no olvidarlo ni gastarlo por impulso.
- Reduce gastos innecesarios.
Identifica los llamados “gastos hormiga” —cafés diarios, comidas fuera de casa o suscripciones que no usas— y destina ese dinero a tu fondo de emergencia.
- Usa una cuenta separada.
Guarda tu colchón financiero en una cuenta distinta a la que usas diariamente. Así evitarás la tentación de usarlo y podrás llevar un mejor control.
- Hazlo crecer con inteligencia.
Cuando tengas una base sólida, considera productos financieros de bajo riesgo, como cuentas de ahorro con rentabilidad o fondos de inversión conservadores, para que tu dinero no pierda valor con el tiempo.
- Revisa y ajusta tu meta.
La vida cambia, y tus finanzas también. Evalúa cada seis meses si necesitas aumentar tu fondo según tus nuevos gastos o responsabilidades.