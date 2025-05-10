¿Qué estudiaron las personas más millonarias del mundo? Las carreras más frecuentes

¿Qué estudiaron las personas que hoy concentran gran parte de la riqueza mundial? La pregunta no es menor, pues detrás de los nombres más reconocidos de los negocios hay trayectorias académicas que ofrecen pistas sobre cómo se forma la mentalidad de los grandes magnates.

Aunque algunos abandonaron la universidad y otros combinaron varias disciplinas, sus decisiones educativas marcaron un punto de partida para construir imperios empresariales.

Los caminos académicos de los millonarios del mundo

Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, estudió Física y Economía en la Universidad de Pensilvania, tras pasar por Queen’s University en Canadá.

Aunque inició un doctorado en Stanford, lo dejó para enfocarse en sus proyectos tecnológicos. Jeff Bezos, creador de Amazon, sí completó sus estudios en Princeton, donde se graduó en Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación, conocimientos que luego aplicó al comercio electrónico y a los servicios en la nube.

Otros referentes de la tecnología siguieron rutas distintas. Mark Zuckerberg inició Ciencias de la Computación y Psicología en Harvard, pero abandonó en 2004 para dedicarse a Facebook, que luego evolucionó a Meta.

Larry Ellison, cofundador de Oracle, también dejó inconclusa su formación en Illinois y Chicago; sin embargo, su experiencia universitaria parcial, sumada a la autodisciplina, fue suficiente para construir una de las empresas de software más influyentes del planeta.

Los estudios clave de los millonarios del mundo

Aunque sus estudios fueron claves, los expertos coinciden en que convertirse en millonario no depende únicamente de un diploma.

Según análisis citados por The New York Post, los grandes patrimonios se sostienen en hábitos que van desde la autodisciplina hasta la gestión del tiempo y la capacidad de rodearse de redes de apoyo sólidas.

La mentalidad estratégica, el aprendizaje constante y la inversión en activos de largo plazo son pilares comunes entre los líderes financieros.

Leen con frecuencia, delegan tareas operativas para enfocarse en decisiones de alto valor y priorizan activos que se valorizan, como bienes raíces o acciones.

Además, buscan mentores y, a su vez, se convierten en mentores para otros, generando un círculo de crecimiento colectivo.

Así, las 4 carreras que estudian los más millonarios del mundo no son solo un dato curioso, sino una lección sobre cómo la educación formal o no se combina con disciplina, visión y estrategia para alcanzar la cima económica.