El nuevo examen que presentarán los estudiantes en Colombia: así será “Quiero Ser, Quiero Saber”

El Ministerio de Educación Nacional puso en marcha una nueva estrategia de evaluación llamada “Quiero Ser, Quiero Saber”, que busca hacer un seguimiento continuo al desarrollo académico de más de un millón de estudiantes en todo el país.

La iniciativa contempla la aplicación de exámenes tres veces al año para los grados 5.° y 9.°, en instituciones oficiales y no oficiales, con el fin de identificar fortalezas y dificultades en su proceso de aprendizaje.

Según la entidad, estas pruebas no buscan calificar ni clasificar, sino ofrecer a los docentes información clave para acompañar mejor a sus alumnos.

¿Cómo funciona la prueba “Quiero Ser, Quiero Saber”?

La segunda aplicación de este examen ya está en marcha y estará disponible entre el 25 de agosto y el 12 de septiembre de 2025. Los estudiantes son evaluados en matemáticas, lenguaje, ciudadanía y desarrollo socioemocional.

Hasta ahora, la estrategia ha tenido una amplia acogida: 588.000 estudiantes de 8.600 colegios ya han participado, incluidos más de 142.000 jóvenes de zonas rurales.

“El propósito es brindar a los maestros herramientas que les permitan potenciar las competencias de sus estudiantes y acompañar sus procesos de manera más cercana”, explicó el Ministerio en un comunicado.

La prueba se puede presentar en línea o sin conexión, lo que facilita la participación de niños y jóvenes en todo el territorio, incluso en zonas apartadas.

Una evaluación con enfoque inclusivo y diferencial

Una de las grandes novedades de esta estrategia es la traducción del examen a lenguas nativas como nasa yuwe, wayuunaiki, pamie y palenquero. Además, incluye adaptación en Lengua de Señas Colombiana (LSC), garantizando el acceso de estudiantes sordos.

Las pruebas en formato lápiz y papel también han llegado a comunidades como Puerto Estrella (La Guajira), San Basilio de Palenque (Bolívar), Vaupés y Cauca, ampliando la cobertura de la estrategia.

Los colegios de calendario B tendrán, por primera vez, una ventana especial de aplicación en septiembre, lo que permitirá usar la prueba como diagnóstico inicial del año académico.

Con esta estrategia, el país busca fortalecer la formación integral, impulsando aprendizajes significativos y herramientas pedagógicas que enriquezcan la labor docente.