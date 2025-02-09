CANAL RCN
Colombia Video

Colegios privados y públicos de Cajicá reforzarán medidas de seguridad por el caso de Valeria Afanador

Medicina Legal hizo un llamado analizar los protocolos de cuidado tras conocerse la causa de muerte de la menor.

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
01:58 p. m.
Aunque el reporte de Medicina Legal indica que Valeria Afanador murió por ahogamiento y en su cuerpo no se encontraron signos de violencia física, colegios públicos y privados de Cajicá se reunirán este jueves, 4 de septiembre, con la Secretaría de Educación municipal para analizar las medidas de seguridad en sus sedes.

“Nosotros haremos lo pertinente, lo que nos corresponde en el municipio con respecto a las entidades públicas y privadas. Este jueves 4 de septiembre, a las 5:00 de la tarde, están convocados colegios públicos y privados para revisar, desde Seguridad y desde Gestión del Riesgo las instalaciones físicas, tanto internas como externas”, indicó el secretario Wilson Halaby.

Y en caso de que el Gimnasio Los Laureles, en donde Valeria cursaba segundo grado, cierre, por decisión de la Secretaría Departamental de Educación, se dio a conocer que las autoridades de educación trabajarán en un plan de emergencia para que sus 200 estudiantes sean recibidos en otras instituciones y terminen el año escolar.

Dictamen de Medicina Legal sugiere a la Fiscalía que se evalúen los protocolos de cuidado al interior del Gimnasio Los Laureles:

En su dictamen, de 15 páginas, sobre la muerte de Valeria Afanador, Medicina Legal establece en la “causa básica de muerte” que “es una escolar que fallece por sumersión en medio líquido”.

Sin embargo, hizo un llamado a analizar los protocolos de cuidado y protección de la menor, evaluando una posible responsabilidad del colegio.

En el “concepto médico de manera de muerte” indica que aún está por determinarse si fue violenta (accidental, homicida, suicida o por determinar) y que “dadas las circunstancias generales del hecho, se sugiere respetuosamente a la autoridad evaluar y analizar los protocolos del cuidado, atención y seguridad frente al cuidado de la menor”.

Y, bajo la misma línea, el abogado de la familia Afanador, Julián Quintana precisó: “Hemos pedido que se investiguen diferentes teorías en el caso. La primera es la responsabilidad del colegio, directivos y empleados y la segunda es sobre un posible tercero que haya sustraído a Valeria”, Julián Quintana, abogado de la familia Afanador.

