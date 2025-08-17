Dos universidades colombianas se ubicaron entre las mejores del mundo en reconocido ranking

La publicación de la edición 2025 del Ranking Académico de Universidades del Mundo (ARWU), conocido popularmente como el Ranking de Shanghái, ha generado un debate sobre el estado de la educación superior en Colombia.

A pesar de contar con una gran cantidad de instituciones de alta calidad, solo dos universidades colombianas lograron un lugar en este prestigioso listado, y lo más sorprendente es que ambas se encuentran en la capital del país: la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional de Colombia.

El ARWU, considerado uno de los rankings más influyentes y respetados a nivel global, evalúa a las instituciones de educación superior con base en rigurosos indicadores de desempeño académico y de investigación.

Entre los criterios que se tienen en cuenta se encuentran el número de exalumnos y profesores ganadores de premios Nobel y Medallas Fields, la cantidad de investigadores altamente citados, las publicaciones en revistas de alto impacto como Nature y Science, y el desempeño per cántar de la institución.

En estos puestos se ubicaron las dos universidades.

La Universidad de los Andes, que se ubicó en el rango de 801-900, y la Universidad Nacional de Colombia, que se posicionó en el rango de 901-1000, han demostrado una vez más su liderazgo en la investigación y la innovación. Ambas instituciones han invertido significativamente en sus programas de posgrado, en la creación de centros de investigación de vanguardia y en el fomento de la colaboración internacional.

Es importante destacar que la Universidad de los Andes, una institución privada, ha logrado su posición gracias a su modelo de financiación que le permite atraer a los mejores talentos, tanto en el cuerpo docente como en el estudiantado.

Por su parte, la Universidad Nacional, la institución pública más grande y antigua del país, ha mantenido su excelencia a pesar de los desafíos presupuestarios, demostrando que la inversión en la educación pública es fundamental para el desarrollo del país.