Tome nota: este es el puntaje en el ICFES que se necesita para acceder a una beca en Colombia

La prueba Saber 11°, popularmente conocida como ICFES, es el Examen de Estado de la Educación Media en Colombia. Es una evaluación estandarizada que se aplica a los estudiantes que están por finalizar el grado once para medir el nivel de competencias que han adquirido durante su paso por la educación básica y media.

El examen tiene como objetivo principal proporcionar información al Ministerio de Educación Nacional, a las instituciones educativas y a la comunidad en general sobre el estado de la educación en el país. Los resultados sirven para monitorear la calidad de los colegios y para establecer políticas educativas.

Además de ello, estos resultados ayudan a millones de jóvenes que buscan acceder a una beca en las mejores universidades del país, ante la imposibilidad económica de hacerlo.

Existen varios programas del Gobierno Nacional que dan becas como incentivo para los jóvenes. Sin embargo, para acceder a ello, se necesita cierto puntaje para lograrlo.

Este es el puntaje en el ICFES que se necesita para acceder a una beca

Generación E: Excelencia, el programa insignia del Gobierno

Uno de los programas más reconocidos y ambiciosos a nivel nacional es Generación E, una iniciativa del Gobierno colombiano que se divide en varios componentes. El más destacado para los estudiantes con altos puntajes en el ICFES es el componente de Excelencia.

Según la información disponible, para ser elegible para una beca a través de Generación E - Excelencia, los aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos, entre los cuales el puntaje ICFES es fundamental.

Aunque la cifra puede variar en convocatorias específicas, un puntaje igual o superior a 345 puntos en la prueba Saber 11° es el estándar que se ha manejado en las últimas ediciones del programa.

Adicionalmente, el aspirante debe ser de nacionalidad colombiana y haber obtenido el título de bachiller en el año de la convocatoria. Otro requisito crucial es estar registrado en el Sisbén IV, cumpliendo con los grupos y subgrupos establecidos en la convocatoria.

Esta beca no solo cubre el 100% del valor de la matrícula en Instituciones de Educación Superior que hagan parte del programa, sino que también ofrece un subsidio de sostenimiento, lo que representa un alivio significativo para los estudiantes y sus familias.

Beca Jóvenes a la U: oportunidades en Bogotá

Para los estudiantes de la capital, el programa Jóvenes a la U se ha posicionado como una alternativa muy atractiva. Aunque los requisitos pueden variar, las universidades que hacen parte de esta iniciativa suelen exigir un puntaje superior a 270 puntos en el ICFES Saber 11°.

Al igual que Generación E, este programa busca brindar acceso a la educación superior a jóvenes de bajos recursos, ofreciendo una amplia gama de oportunidades en instituciones tanto públicas como privadas.

Becas universitarias privadas: una oferta diversa

Es importante destacar que el puntaje del ICFES también es un factor determinante para las becas que ofrecen las universidades privadas. Cada institución tiene sus propios criterios, y muchas de ellas utilizan el resultado del examen como un filtro para otorgar becas de mérito o descuentos en la matrícula.

En estos casos, el puntaje requerido dependerá directamente de la política de cada universidad. Por ello, es fundamental que los estudiantes investiguen las ofertas de las instituciones de su interés y consulten los requisitos específicos de cada beca.