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Colombia retrocede en el ranking mundial de riqueza: conozca el nuevo puesto

El endeudamiento en las familias colombianas es el primer obstáculo para crecer financieramente.

Colombia retrocede en el ranking mundial de riqueza: conozca el nuevo puesto
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 11 de 2026
01:58 p. m.
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Allianz publicó el Informe Global de Riqueza 2026 y Colombia no quedó bien parada en los resultados basados en la riqueza neta por habitante; entre 57 países, se ubica en la posición 45, retrocediendo un lugar respecto al informe anterior.

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Según el reporte, los activos financieros de los hogares colombianos alcanzaron los 393.000 millones de euros en 2025, representando un incremento del 2.7%, pero esta cifra no se relaciona con el 0.8% de crecimiento neto en la riqueza debido a las deudas que las familias colombianas han adquirido.

Endeudamiento como principal obstáculo de crecimiento

Según los reportes, las deudas en los hogares colombianos aumentaron en un 7.1%, alcanzando los 125.000 millones de euros, siendo este factor el principal obstáculo para el crecimiento financiero; además, los ahorros e inversiones crecieron, pero de forma menos acelerada.

Según lo anterior, la riqueza neta por habitante se instauró en 5.020 euros y demuestra la desigualdad que vive actualmente Colombia; el 10% más rico del país concentra el 71.9% de la riqueza, mientras el promedio en el resto de países corresponde al 60.9%.

A nivel regional y tras analizar las economías de Argentina, Chile, México, Perú y Brasil, Colombia ocupa el cuarto lugar; sin embargo, a nivel de crecimiento se ubica en el último lugar según los últimos estudios; el incremento solo fue del 0.8%, mientras que Argentina, por ejemplo, logró un 26.5%.

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Necesidad de educación financiera

A pesar de estar por encima de 12 países en la lista, Colombia enfrenta un difícil momento financiero demostrando la importancia que tiene crear una educación financiera que esté orientada a el control del endeudamiento y el ahorro formal a largo plazo.

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