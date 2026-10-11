Colombia retrocede en el ranking mundial de riqueza: conozca el nuevo puesto

Allianz publicó el Informe Global de Riqueza 2026 y Colombia no quedó bien parada en los resultados basados en la riqueza neta por habitante; entre 57 países, se ubica en la posición 45, retrocediendo un lugar respecto al informe anterior.

Según el reporte, los activos financieros de los hogares colombianos alcanzaron los 393.000 millones de euros en 2025, representando un incremento del 2.7%, pero esta cifra no se relaciona con el 0.8% de crecimiento neto en la riqueza debido a las deudas que las familias colombianas han adquirido.

Endeudamiento como principal obstáculo de crecimiento

Según los reportes, las deudas en los hogares colombianos aumentaron en un 7.1%, alcanzando los 125.000 millones de euros, siendo este factor el principal obstáculo para el crecimiento financiero; además, los ahorros e inversiones crecieron, pero de forma menos acelerada.

Según lo anterior, la riqueza neta por habitante se instauró en 5.020 euros y demuestra la desigualdad que vive actualmente Colombia; el 10% más rico del país concentra el 71.9% de la riqueza, mientras el promedio en el resto de países corresponde al 60.9%.

A nivel regional y tras analizar las economías de Argentina, Chile, México, Perú y Brasil, Colombia ocupa el cuarto lugar; sin embargo, a nivel de crecimiento se ubica en el último lugar según los últimos estudios; el incremento solo fue del 0.8%, mientras que Argentina, por ejemplo, logró un 26.5%.

Necesidad de educación financiera

A pesar de estar por encima de 12 países en la lista, Colombia enfrenta un difícil momento financiero demostrando la importancia que tiene crear una educación financiera que esté orientada a el control del endeudamiento y el ahorro formal a largo plazo.