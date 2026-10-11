Extraditan desde Venezuela a Álvaro Pulido, socio de Álex Saab, para que responda ante la justicia de EE. UU.

El empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas, señalado como socio de Álex Saab, habría sido extraditado desde Venezuela y puesto a disposición de la justicia de Estados Unidos, según informaron varias fuentes consultadas en ese país.

Pulido se encontraba recluido en la cárcel de El Rodeo I por su presunta vinculación con el caso conocido como PDVSA-Cripto, uno de los mayores escándalos de corrupción que ha sacudido a la estatal petrolera venezolana.

De acuerdo con versiones divulgadas por el portal especializado Cuentas Claras Digital y posteriormente respaldadas por Carlos Paparoni, dirigente del partido opositor Primero Justicia, Pulido fue retirado del centro penitenciario durante la noche del viernes y trasladado con destino inicialmente desconocido. Horas después, distintas fuentes señalaron que habría sido entregado a las autoridades estadounidenses.

Dos procesos abiertos en Florida

Pulido enfrenta al menos dos procesos judiciales en cortes de Florida. Las autoridades de Estados Unidos lo acusan de participar en una presunta operación de lavado de activos por alrededor de 350 millones de dólares, recursos que, según las investigaciones, habrían favorecido al régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro.

El empresario colombiano era considerado uno de los principales colaboradores de Álex Saab, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2021 y posteriormente liberado en el marco de un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas.

Vínculos con el caso PDVSA-Cripto

Antes de su presunta extradición, Pulido permanecía recluido en El Rodeo I tras ser procesado en Venezuela por su supuesto papel dentro de la trama de corrupción de PDVSA-Cripto, un esquema investigado por el desvío y la desaparición de miles de millones de dólares derivados de operaciones petroleras y transacciones con criptomonedas.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el traslado del empresario. Sin embargo, la información difundida por fuentes políticas y medios especializados apunta a que Pulido ya se encuentra bajo custodia de la justicia estadounidense, donde deberá responder por los cargos que pesan en su contra.