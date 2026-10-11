Así utilizan el nombre de Bre-B para intentar robar información financiera

Bre-B cumplió su primer año de operación en Colombia y, junto con la expansión de los pagos inmediatos, también creció la necesidad de reconocer los engaños que buscan aprovechar esta modalidad de transferencia.

El Banco de la República informó que, al 6 de octubre de 2026, el sistema contaba con más de 36 millones de usuarios y había procesado más de 1.700 millones de transacciones. Además, en octubre se superaron los 116 millones de llaves registradas.

En medio de esta adopción, la empresa de ciberseguridad Kaspersky alertó sobre fraudes que utilizan el nombre de Bre-B para engañar a usuarios y empresas. Entre las modalidades identificadas están los mensajes falsos, las páginas que imitan portales bancarios y las solicitudes fraudulentas de información personal o financiera.

¿Cómo utilizan Bre-B para intentar cometer fraudes?

Según una alerta publicada por investigadores de la compañía Kaspersky, identificaron campañas de phishing que enviaban mensajes de texto con enlaces fraudulentos. Los mensajes advertían sobre supuestos registros pendientes de llaves digitales o transferencias que requerían aceptación.

Al ingresar a esos enlaces, las víctimas podían ser redirigidas a páginas que imitaban los sitios web de entidades financieras y solicitaban sus credenciales bancarias. Kaspersky reportó entonces que había rastreado más de diez dominios relacionados con esa campaña.

Otra modalidad consiste en utilizar comprobantes falsos para convencer a un comercio de que recibió un pago. Una captura de pantalla o una notificación mostrada en el celular no demuestra, por sí sola, que el dinero haya ingresado a la cuenta.

También pueden presentarse intentos de suplantación de clientes, proveedores o empleados para solicitar cambios en los datos de pago o inducir a una persona a realizar una transferencia sin verificar la petición.

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Estas prácticas no significan que Bre-B sea, por sí mismo, el origen del fraude. En los casos descritos, los delincuentes aprovechan la confianza de los usuarios en los pagos digitales y la suplantación de entidades o personas para intentar obtener dinero o información.

¿Qué deben revisar los usuarios antes de confirmar un pago?

Ante estos riesgos, una de las principales recomendaciones es verificar las operaciones directamente en la aplicación o el canal oficial de la entidad financiera.

Antes de entregar un producto o dar por recibido un pago, los comercios deben comprobar que la transacción aparezca efectivamente en su cuenta. Un comprobante enviado por un cliente no debe sustituir esa revisión.

También es importante desconfiar de mensajes que anuncien bloqueos, transferencias pendientes o problemas con una llave y que incluyan enlaces para resolverlos de inmediato. La recomendación es ingresar directamente a la aplicación o página oficial del banco, sin utilizar enlaces recibidos por SMS, correo electrónico o mensajería.

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Los códigos QR utilizados para realizar pagos también requieren atención. Antes de autorizar una operación, se debe verificar el nombre del destinatario, el valor y los datos que aparecen en la pantalla. En los comercios, conviene revisar que los códigos expuestos al público no hayan sido reemplazados o manipulados.

¿Qué se sabe sobre las cifras de Bre-B en su primer año?

El balance del Banco de la República muestra la expansión del sistema de pagos inmediatos en el país. Según la entidad, Bre-B superó los 36 millones de usuarios y las 1.700 millones de transacciones durante su primer año de operación.

Por su parte, las alertas de Kaspersky corresponden a investigaciones de campañas de fraude y recomendaciones de ciberseguridad; no constituyen, por sí mismas, una medición de cuántos delitos se han cometido a través de Bre-B ni demuestran que el sistema presente fallas de seguridad.

El reto para usuarios y comercios es aprovechar la rapidez de las transferencias sin omitir las verificaciones básicas. Confirmar el dinero recibido, revisar el destinatario y desconfiar de solicitudes inesperadas puede ayudar a reducir el riesgo de caer en engaños.