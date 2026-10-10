Colpensiones desmiente rumores sobre supuestos requisitos para recibir pago de mesadas: comunicado oficial

Colpensiones, a través de un comunicado oficial publicado el 9 de octubre, desmintió los rumores que se habían generado sobre supuestos requisitos que debían presentar los pensionados para recibir las mesadas correspondientes a los siguientes meses.

De igual forma, confirmaron que las fechas establecidas para los pagos se mantienen de acuerdo a lo establecido previamente debido a información inexacta que estaba circulando durante las últimas horas.

Colpensiones desmiente presentación de documentos como requisito para recibir mesadas

En el comunicado se especifica que las versiones que estaban circulando en donde supuestamente se les exigiría a los pensionados presentar certificados de supervivencia como requisito para recibir el pago de las mesadas correspondientes al último trimestre del 2026.

Así las cosas, el 30 de octubre, 30 de noviembre y 30 de diciembre son las fechas confirmadas por la Administradora para dichos pagos y no habrá ninguna modificación en estas fechas como se estaba especulando.

El comunicado cierra con una invitación por parte de Colpensiones a "no dejarse llevar por rumores malintencionados".

Tranquilidad para pensionados de cara a fin de año

La confirmación de las fechas establecidas para el pago de las mesadas correspondientes a los últimos meses del año, junto con la eliminación de los rumores sobre supuestos requisitos, supone un alivio para los pensionados que esperan contar con este pago de cara a fin de año, que siempre significa una gran cantidad de gastos extra.