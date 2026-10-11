Camilo Vargas se vistió de héroe una vez más en México: atajó penal en el clásico

El portero colombiano Camilo Vargas sigue convirtiéndose en leyenda del Atlas de México gracias a sus brillantes actuaciones con el club de Guadalajara; esta vez fue figura en la jornada 11 de la Liga MX el sábado 10 de octubre, en donde Atlas y Chivas protagonizaron una edición más del clásico 'tapatío', una de las rivalidades más antiguas del fútbol mexicano.

El partido, disputado en el estadio Jalisco de Guadalajara, terminaría igualado a un gol; el equipo de Camilo Vargas se encuentra en la sexta posición con 18 puntos, mientras el Guadalajara está en el cuarto lugar con un punto más.

Camilo Vargas atajó penal en el clásico

A los 76 minutos de juego, cuando Atlas ganaba 1-0, el juez central decretó penal a favor de los visitantes luego de una revisión en el VAR y el delantero Ángel Sepúlveda se haría cargo del cobro.

El remate fue dirigido a la mano derecha del portero Vargas, que con una impresionante estirada, logró llegar al balón y atajarlo para mantener su arco en 0, y que su equipo siguiera arriba en el marcador.

Sin embargo, 10 minutos después, el delantero que no pudo anotar el penal lograría convertir el empate definitivo del partido.

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21 penales atajados para Camilo Vargas en México

Desde su llegada a México en 2019, Camilo Vargas se convirtió en el portero extranjero con más atajadas en la historia; ya suma 21 y sigue haciendo más grande su grandeza en el fútbol 'manito' y en el Atlas de Guadalajara.

Además de su récord personal, Vargas ha conseguido tres títulos con el club 'rojiblanco', cortando una sequía de 70 años sin conseguir un título oficial de primera división, y fue uno de los héroes después de atajar dos penales en la tanda definitiva para el título del 2021.