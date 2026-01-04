Dan a conocer nuevos valores de impuesto vehicular para 2026: así quedará

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte, ha oficializado los nuevos rangos de avalúo que determinarán el pago del impuesto sobre vehículos automotores para la vigencia fiscal 2026.

Mediante el ajuste anual basado en la meta de inflación del Banco de la República (proyectada en un 3% para este ciclo), miles de propietarios en todo el país deberán consultar las nuevas tablas para liquidar su obligación tributaria.

Este gravamen, que aplica a vehículos particulares, motocicletas de más de 125 cc y vehículos públicos, presenta una estructura progresiva. A continuación, se detallan los cambios clave y el calendario que regirá, especialmente en la capital del país.

Nuevas tarifas del impuesto vehicular para 2026

Para el año gravable 2026, los valores absolutos se han reajustado, lo que significa que el "techo" de cada categoría subió ligeramente para evitar que el impuesto aumente desproporcionadamente por el solo efecto del costo de vida.

Las tarifas para vehículos particulares quedaron distribuidas de la siguiente manera:

1,5%: Para vehículos cuyo valor comercial (avalúo) sea de hasta $57.349.000

2,5%: Para vehículos con un valor superior a $57.349.000 y hasta $129.032.000.

3,5%: Para vehículos que superen los $129.032.000.

En el caso de las motocicletas de más de 125 cc, la tarifa se mantiene unificada en el 1,5% sobre su valor comercial, mientras que los vehículos públicos de carga y pasajeros tributan con una tarifa del 0,5%.