CANAL RCN
Economía

Dan a conocer nuevos valores de impuesto vehicular para 2026: así quedará

Los cambios empezaron a aplicar desde el primer día de 2026 y ajusta los montos de acuerdo con el valor del automotor.

Impuesto vehicular
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

enero 04 de 2026
10:00 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte, ha oficializado los nuevos rangos de avalúo que determinarán el pago del impuesto sobre vehículos automotores para la vigencia fiscal 2026.

Mediante el ajuste anual basado en la meta de inflación del Banco de la República (proyectada en un 3% para este ciclo), miles de propietarios en todo el país deberán consultar las nuevas tablas para liquidar su obligación tributaria.

Sube el precio del pasaporte en Colombia por el impuesto de timbre: así quedó para 2026
RELACIONADO

Sube el precio del pasaporte en Colombia por el impuesto de timbre: así quedó para 2026

Este gravamen, que aplica a vehículos particulares, motocicletas de más de 125 cc y vehículos públicos, presenta una estructura progresiva. A continuación, se detallan los cambios clave y el calendario que regirá, especialmente en la capital del país.

Nuevas tarifas del impuesto vehicular para 2026

Para el año gravable 2026, los valores absolutos se han reajustado, lo que significa que el "techo" de cada categoría subió ligeramente para evitar que el impuesto aumente desproporcionadamente por el solo efecto del costo de vida.

Las tarifas para vehículos particulares quedaron distribuidas de la siguiente manera:

  • 1,5%: Para vehículos cuyo valor comercial (avalúo) sea de hasta $57.349.000
  • 2,5%: Para vehículos con un valor superior a $57.349.000 y hasta $129.032.000.
  • 3,5%: Para vehículos que superen los $129.032.000.

En el caso de las motocicletas de más de 125 cc, la tarifa se mantiene unificada en el 1,5% sobre su valor comercial, mientras que los vehículos públicos de carga y pasajeros tributan con una tarifa del 0,5%.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 3 de enero de 2026: conoce el premio mayor

Sena

Sena abrió convocatoria para estudiar gratis en este 2026: así puede participar

Comercio

Estos serán los carros nuevos que llegarán a Colombia para este 2026: hay varias novedades

Otras Noticias

Policía Nacional

Autoridades incautan más de 1.200 botellas de licor vencido en bodega clandestina de Bosa

Las autoridades verificaron un local en el que encontraron decenas de botellas de cerveza de litro con fechas de vencimiento expiradas, algunas correspondientes al año 2024.

Luis Díaz

¿Cuándo vuelve a la acción Luis Díaz con el Bayern Múnich?

Tras el parón por las fechas decembrinas, desde el Bayern Múnich se preparan para el regreso a la acción.

Estados Unidos

Así es la cárcel donde Nicolás Maduro fue trasladado tras su llegada a Estados Unidos

La casa de los famosos

Se confirma nuevo integrante para la tercera temporada de la Casa de los Famosos 2026: este es

Cuidado personal

Estrés y monotonía: cómo evitar sentirse mal al volver a la rutina, según expertos