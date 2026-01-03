Sube el precio del pasaporte en Colombia por el impuesto de timbre: así quedó para 2026

De cara al inicio de 2026, el creciente interés de los colombianos por viajar al exterior llega acompañado de una novedad que impacta directamente el bolsillo.

RELACIONADO Contraloría emite dos alertas por fallas en financiación e importación del nuevo modelo de pasaportes

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó un aumento en el impuesto de timbre, lo que elevó el precio final del pasaporte en Colombia, tanto para quienes lo tramitan por primera vez como para quienes deben renovarlo.

Aunque el ajuste anual por decreto aún no ha sido oficializado, la variación ya se refleja en las tarifas vigentes del trámite.

Aumento del precio del pasaporte por el impuesto de timbre

El incremento está asociado al Impuesto de Timbre, una contribución que grava varios trámites del Estado.

RELACIONADO Los países de Europa donde ya no pondrán sellos en el pasaporte si eres colombiano

Según explica la DIAN, este impuesto se aplica a bienes y servicios que prestan entidades públicas y, en el caso del pasaporte, corresponde a un monto fijo que solo se modifica cada tres años, tal como lo establece el artículo 525 del Estatuto Tributario.

Con este ajuste, los valores del pasaporte quedaron de la siguiente manera en Bogotá:

Pasaporte ordinario: $111.000 + $79.000 de impuesto de timbre = $190.000

Pasaporte ejecutivo: $244.000 + $79.000 de impuesto de timbre = $323.000

Pasaporte de emergencia: $192.000, valor final (ya que no aplica impuesto de timbre).

Desde la Cancillería se reiteró que el pago debe realizarse el mismo día en que se genera la referencia. De no hacerlo, el sistema obliga a crear una nueva referencia con la fecha actualizada, lo que puede retrasar el trámite.

Comparativo del precio del pasaporte entre 2025 y 2026

En 2025, el impuesto de timbre era menor, lo que permitía un costo final más bajo. Por ejemplo, el pasaporte ordinario rondaba los $186.000, mientras que el ejecutivo se ubicaba cerca de los $319.000.

Con el aumento del impuesto hasta los $79.000, el valor total subió entre $4.000 y $5.000, dependiendo del tipo de documento.