Impactante accidente de David Alonso paraliza el GP de Tailandia en Moto2

Momentos de máxima tensión se vivieron este domingo 1 de marzo durante el Gran Premio de Tailandia, luego del fuerte accidente del piloto colombiano David Alonso en la tercera vuelta de la competencia.

El incidente, ocurrido en el inicio de la temporada 2026 del Mundial de Moto2, obligó a detener la carrera y dejó en vilo a fanáticos, equipos y autoridades.

La prueba se disputaba en el circuito de Buriram, cuando Alonso, integrante del Aspar Team, perdió el control de su moto al aproximarse a la curva 10.

El colombiano se fue al suelo a gran velocidad y quedó tendido sobre el asfalto tras un violento impacto.

Accidente de David Alonso en el GP de Tailandia genera alarma en Moto2

En este accidente, el piloto checo Filip Salac no logró esquivarlo y terminó pasando por encima del colombiano. Segundos después, Senna Agius también quedó involucrado en el incidente, golpeando a Alonso con su motocicleta.

La escena fue dramática: el piloto colombiano permaneció inmóvil e inconsciente en plena pista mientras el pelotón continuaba girando.

La bandera roja solo se mostró cuando los demás corredores regresaron al punto del accidente. Fue entonces cuando los servicios médicos ingresaron rápidamente para atender a Alonso, quien fue evacuado en camilla ante la mirada atónita del público.

El accidente generó un silencio absoluto y en las transmisiones oficiales, donde el colombiano es una de las grandes figuras del campeonato tras haberse consagrado campeón mundial de Moto3 en 2024.

David Alonso reaparece tras el accidente y tranquiliza a sus seguidores

Minutos después del incidente, el Aspar Team confirmó a través de sus redes sociales que David Alonso había recuperado la consciencia y fue trasladado al centro médico del circuito para realizarle exámenes de control.

Los primeros reportes indicaron que no presentaba fracturas, aunque permaneció bajo observación por dolores en uno de sus brazos.

La periodista Amanda Gala, de DAZN, informó que pudo comunicarse con los padres del piloto, quienes confirmaron que Alonso estaba nervioso, pero fuera de peligro. “Está bien, han podido estar con él y no tiene nada roto, según las primeras pruebas”, señaló la comunicadora.

Horas más tarde, el propio David Alonso envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores desde el hospital. “Estoy bien y lo bueno es que no tengo nada roto, pero me asusté mucho porque fue un golpe muy fuerte”, afirmó el piloto colombiano, agradeciendo las muestras de apoyo recibidas.

En sus redes oficiales, el corredor publicó una imagen sonriente acompañada de un mensaje optimista: “Gracias a Dios puedo subir esta foto sin ninguna lesión. Hoy pasé miedo realmente, pero la vida nos volvió a sonreír. Toca descansar”.

El equipo médico continuará evaluando su evolución en las próximas horas, aunque el panorama es alentador y todo indica que Alonso podrá retomar su actividad tras el periodo de recuperación recomendado.