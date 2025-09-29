Así quedarán los recargos dominicales y festivos para 2026 con aumento del salario mínimo en el país

Durante las últimas semanas, el Gobierno Nacional y los gremios se han reunido para discutir el que sería el aumento del salario mínimo para el año 2026.

Según lo estipulado por el gobierno, este podría aumentar hasta un 11% uno de los más significativos en los últimos años y el cual quedaría en un valor final de aproximadamente 1.580.000 pesos (sin contar auxilio de transporte).

Cabe recordar que esta cifra se estima tomando varios factores que influyen, como la inflación y demás.

Así quedarían los recargos nocturnos y festivos con aumento del salario mínimo

Aunque no se ha conocido la cifra oficial, puesto que se tiene plazo hasta fin de año, los trabajadores en Colombia empiezan a hacer sus cuentas pensando en cómo quedarán otros valores añadidos como el auxilio de transporte y recargos como los dominicales y festivos.

Partiendo de la cifra que tiene estimada el gobierno nacional (11%), los recargos aumentarán en gran medida, esto además teniendo en cuenta que la reforma laboral contempla incrementos de porcentajes en estos ítems.

Vale la pena recordar que para este 2025 y mitad del 2026, el recargo festivo paso a pagarse en un 80%.

Bajo esa línea, si el salario mínimo queda con la cifra que circuló recientemente, un trabajador recibirá un pago de aproximadamente 94.805 pesos de más.

Ahora, esta cifra cambiará a 100.072 pesos con el cambio de 80 a 90% del pago.

¿En cuánto quedaría el auxilio de transporte?

Bajo el escenario hipotético de que el salario mínimo alcance los $1.600.000 en 2026, lo que representaría un incremento cercano al 12,4% (tomando como base el valor de $1.423.500 de 2025), la lógica histórica y la intención política del actual gobierno sugieren que el auxilio de transporte también experimentaría un aumento notable.

Si se aplicara un porcentaje de aumento similar al del salario mínimo (cercano al 12,4%) sobre el auxilio de transporte de 2025 ($$200.000), la cifra para 2026 se acercaría a los $224.800. Sin embargo, es posible que el aumento sea mayor, buscando un impacto más significativo en el poder adquisitivo de los hogares y siguiendo la tendencia de años anteriores.