Colombia superó las 64.000 denuncias por estafas digitales en 2025: recomendaciones de la Policía

En medio de un crecimiento acelerado del comercio electrónico y de las comunicaciones por mensajería instantánea, las estafas digitales en el 2025 en Colombia alcanzaron una cifra preocupante: 64.628 denuncias registradas en lo corrido del año, según datos revelados por el Centro Cibernético Policial.

La cifra confirma que los delitos informáticos siguen en aumento y que las principales ciudades del país están entre las más golpeadas por esta modalidad criminal.

El coronel Adrián Vega, jefe del Centro Cibernético Policial, explicó en diálogo con Noticias RCN que estos reportes se concentran especialmente en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena.

De acuerdo con el oficial, se trata de un fenómeno que afecta principalmente a jóvenes entre 18 y 30 años, una población que compra con frecuencia en línea y que se convierte en blanco fácil para los estafadores debido a su alta actividad digital.

¿Por qué están aumentando las estafas digitales en Colombia?

Los delincuentes se han sofisticado y aprovechan la confianza que generan canales cotidianos como WhatsApp. Una de las tácticas más comunes consiste en suplantar entidades financieras o comercios reconocidos para solicitar datos personales o enviar enlaces que dirigen a portales falsos.

Tras obtener la información, los estafadores logran ingresar a cuentas, acceder a contactos e incluso pedir dinero en nombre de la víctima.

A esto se suma que muchos usuarios no verifican la autenticidad de los mensajes que reciben. El coronel recordó que las entidades oficiales cuentan con un chulo y un candado de verificación, sellos que permiten confirmar que se trata de un número legítimo. No revisar estos elementos básicos facilita la labor de los ciberdelincuentes.

¿Qué recomendaciones entregó la Policía para evitar caer en estafas digitales?

El jefe del Centro Cibernético insistió en algunas medidas esenciales para blindar la información personal:

No entregar datos sensibles a través de chats.

Revisar cuidadosamente enlaces antes de abrirlos, especialmente si provienen de remitentes desconocidos.

Activar configuraciones de seguridad en WhatsApp para evitar que terceros tomen control de las cuentas.

Comprobar siempre la verificación oficial de los números de entidades financieras.

Vega enfatizó que la prevención sigue siendo la herramienta más poderosa para frenar esta ola de delitos digitales y pidió a la ciudadanía denunciar cualquier intento de fraude para facilitar las investigaciones y reducir el impacto de estas modalidades en el país.