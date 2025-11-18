¡No se deje engañar! así operan las estafas por correo electrónico

Para nadie es un secreto que los estafadores utilizan múltiples herramientas para hacer caer a las personas en sus trampas. Desde las más comunes, como WhatsApp y los mensajes de texto, hasta los correos electrónicos.

Así operan las estafas por correo electrónico

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) advirtió que los ciudadanos deben tener especial precaución al recibir correos electrónicos, especialmente aquellos que aparentan ser enviados por la entidad.

Según la DIAN, en varios casos los delincuentes utilizan logos institucionales y ofrecen supuestos remates judiciales de vehículos para engañar a las víctimas. La entidad recalcó que todos los procesos oficiales, incluidos los remates, se realizan únicamente a través de su portal institucional.

Otra modalidad frecuente ocurre mediante WhatsApp o SMS, donde los estafadores envían enlaces maliciosos con el fin de obtener información personal, financiera o incluso acceso a cuentas bancarias.

Recomendaciones para evitar ser víctima de estafas por correo electrónico

Para no caer en estas trampas, la ciudadanía debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: