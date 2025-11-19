Cómo evitar fraudes al momento de comprar el SOAT: alertan por nuevas estafas digitales

Comprar un seguro obligatorio en línea se ha vuelto cotidiano, pero también ha abierto la puerta a nuevas modalidades de estafa. Por eso, conocer cómo evitar fraudes al momento de comprar el SOAT se ha convertido en una necesidad para conductores y propietarios de vehículos.

En los últimos meses, autoridades y aseguradoras han alertado sobre un incremento de casos en los que los delincuentes suplantan marcas, crean anuncios pagados y engañan a usuarios con descuentos irreales.

A diferencia de años anteriores, los estafadores ya no solo operan por llamadas o mensajes casuales: ahora utilizan plataformas digitales, posicionan sitios falsos en buscadores y reproducen logos de aseguradoras con precisión casi profesional.

Al pagar una supuesta póliza, el usuario recibe un documento que parece válido, pero que no está registrado en el sistema del RUNT ni en ninguna compañía autorizada.

¿Cómo reconocer señales de alerta antes de comprar el SOAT?

Uno de los errores más frecuentes es confiar en publicaciones que prometen precios reducidos o “promociones por tiempo limitado”.

Las aseguradoras han repetido que el valor del SOAT es regulado y no admite rebajas arbitrarias. Además, se han identificado casos en los que se presiona al usuario para concretar la compra por WhatsApp y realizar pagos a cuentas personales o billeteras digitales no verificadas.

Otro indicio clave es el dominio del sitio web. Los expertos recomiendan revisar que la página tenga protocolo seguro (“https://”) y pertenezca al dominio oficial de la aseguradora.

Incluso si el diseño parece auténtico, los ciberdelincuentes suelen modificar pequeñas letras o añadir caracteres invisibles para engañar a los compradores.

Según datos de Allianz Colombia, en el primer semestre del año, el sector asegurador identificó más de 27.000 casos de fraude, con un impacto económico que supera los $100.000 millones de pesos.

El ramo de automóviles continúa siendo el más afectado, concentrando entre el 30% y el 40% de los casos, seguido por salud (20%-30%), vida (10%-15%) y hogar (10%-20%).

¿Qué canales son confiables para comprar el SOAT sin ser víctima de fraude?

Las compañías autorizadas insisten en que la forma más segura es adquirir el documento directamente en sus plataformas oficiales o a través de intermediarios registrados en la Superintendencia Financiera.

Algunos portales han implementado herramientas de verificación que permiten comprobar si la póliza existe y está vigente en cuestión de segundos.

Asimismo, las autoridades recuerdan que cualquier irregularidad puede denunciarse en la Policía Nacional y la Fiscalía. Estas entidades han fortalecido sus unidades digitales para rastrear redes de estafadores y bloquear páginas que suplantan aseguradoras.

La sofisticación tecnológica de los delincuentes y la falta de verificación por parte de algunos usuarios han hecho que estos fraudes se multipliquen. Las personas, motivadas por supuestas ofertas o beneficios inmediatos, terminan entregando su dinero y datos personales a estafadores que suplantan a las compañías aseguradoras, mencionó Miguel Rodríguez, director de Antifraude en Allianz Colombia.

Conocer cómo evitar fraudes al momento de comprar el SOAT no solo protege el bolsillo: también garantiza que, en caso de accidente, el seguro responda de manera inmediata.

Por eso, los expertos recomiendan desconfiar de ofertas demasiado atractivas, verificar canales oficiales y evitar entregar datos personales en sitios dudosos. Aplicar estas medidas puede marcar la diferencia entre una compra segura y una estafa digital.