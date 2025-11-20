Así funciona la estrategia de Nequi para evitar estafas en diciembre

Colombia afronta un cierre de año con incremento en operaciones digitales y también en riesgos. En 2024, la Superintendencia Financiera registró más de 36.000 millones de ataques cibernéticos contra el sistema bancario, un aumento del 29 % frente a 2023.

Las entidades han respondido con inversiones superiores a $510.000 millones en seguridad de la información y ciberseguridad.

Nequi y la campaña basada en el autocuidado

Nequi implementó una campaña pedagógica llamada Papayazos bailables, enfocada en promover prácticas de autocuidado entre los usuarios. El objetivo es incentivar conductas preventivas frente a modalidades de fraude que continúan siendo recurrentes, como el phishing por correo electrónico, el smishing mediante mensajes de texto y el vishing por llamadas telefónicas.

La compañía recuerda que ninguna entidad legítima solicita claves, códigos de seguridad, documentos o información sensible por canales no oficiales.

La estrategia surge como respuesta a un patrón detectado por la plataforma: los delincuentes no vulneran la tecnología, sino que engañan a las personas para que entreguen datos voluntariamente. Este tipo de manipulación se apoya en encuestas, formularios, enlaces maliciosos y comunicaciones que simulan ser instituciones reales. Por ello, la campaña busca reforzar la alerta y la capacidad de identificación temprana de riesgos.

Recomendaciones para reducir riesgos de fraude

La plataforma insiste en tres acciones fundamentales para mitigar riesgos: crear claves seguras que no incluyan fechas, documentos o secuencias; evitar entregar información personal o financiera por redes, llamadas o enlaces desconocidos; y configurar opciones adicionales de seguridad desde el perfil del usuario. Entre estas opciones se encuentran activar una clave para cada transacción, ajustar topes diarios y establecer límites según el canal utilizado.

Para quienes deseen añadir más protección, Nequi destaca el uso de la herramienta El Colchón, que permite mantener parte del dinero con capas adicionales de seguridad. La compañía insiste en que la combinación entre infraestructura robusta y hábitos de autocuidado es la forma más efectiva de disminuir la vulnerabilidad durante la temporada decembrina.

El mensaje central de la iniciativa es que la seguridad digital depende tanto de la tecnología como del comportamiento individual. Con el aumento de ataques reportados en el país y la mayor actividad financiera propia del fin de año, la prevención adquiere un papel determinante para evitar incidentes que puedan afectar los recursos de los usuarios.