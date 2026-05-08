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Mujer murió tras caer con su camioneta desde un tercer piso de un parqueadero en Medellín

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las causas del accidente.

Mujer cayó de un parqueadero en Medellín
Foto: Redes sociales

Noticias RCN

agosto 05 de 2026
08:59 p. m.
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Un accidente ocurrido en un conjunto residencial de Medellín es materia de investigación por parte de las autoridades.

Una mujer de 29 años murió luego de que la camioneta que conducía cayera desde el tercer piso de un parqueadero, tras atravesar un muro de contención durante una maniobra de estacionamiento.

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El hecho ocurrió en la madrugada del lunes 3 de agosto y dejó completamente destruido el vehículo. Ahora, los investigadores buscan esclarecer qué provocó que la conductora perdiera el control del automotor.

¿Cómo ocurrió el accidente en el que una mujer cayó de un parqueadero?

La emergencia se registró hacia las 4:32 de la madrugada en la calle 8 con carrera 85F, en el conjunto residencial Oasis de Los Bernal, ubicado en el barrio La Loma de los Bernal, comuna 16, en Medellín.

Según la información preliminar, la mujer conducía una camioneta Foton Tunland y realizaba una maniobra para estacionarla cuando, por razones que aún son materia de investigación, perdió el control del vehículo.

El automotor impactó el muro de contención del parqueadero y terminó atravesándolo antes de caer desde el tercer piso hasta el nivel inferior.

¿Quién era la víctima?

La víctima fue identificada como Verónica David Tuberquia, de 29 años, quien falleció como consecuencia del fuerte impacto.

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La camioneta quedó completamente destruida, con la carrocería retorcida y las llantas hacia arriba. Debido a la magnitud del siniestro, los agentes judiciales tuvieron que recuperar el cuerpo de la mujer entre los restos del vehículo.

¿Qué investigan las autoridades?

De acuerdo con la hipótesis inicial, el accidente habría ocurrido por una presunta pérdida de control del vehículo mientras la conductora intentaba estacionarlo.

Sin embargo, las autoridades aclararon que esa versión hace parte de las primeras líneas de investigación y será verificada con las pruebas recopiladas en el lugar.

La Secretaría de Movilidad de Medellín informó que, tras la emergencia, la zona fue acordonada para facilitar las labores de inspección y recolección de evidencias.

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Asimismo, se mencionó que se revisará el estado estructural del muro de contención que fue impactado por la camioneta y analizarán las grabaciones de las cámaras de seguridad del conjunto residencial para reconstruir, segundo a segundo, cómo ocurrió el accidente.

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