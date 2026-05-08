Gobierno De la Espriella anuncia plan que beneficiará a más de 500 mil empresarios

A medida que se acortan los días para la posesión presidencial del 7 de agosto, el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella ha dado a conocer los programas y proyectos que llevará a cabo.

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En materia económica, anunció que, a través del Ministerio de Comercio, encabezado por el ministro designado Mauricio Gómez Amín, se pondrá en marcha el Plan Tenderos con el apoyo de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco).

¿Cómo será el Plan Tenderos?

Este proyecto será una estrategia para fortalecer los comercios pequeños, tales como tiendas de barrio o panaderías. Se busca beneficiar a más de 500 mil personas y para ello se contará con herramientas que permitan modernizarlos, innovarlos y nutrirlos de capacidades tecnológicas.

Paralelamente, se contempla mejorar la seguridad, aumentar la productividad y lograr que la rentabilidad sea la mejor para los comerciantes y emprendedores.

El anuncio de la estrategia se dio después de una reunión de Gómez con Jaime Alberto Cabal, el presidente de Fenalco. Cabe recordar que la federación había anunciado su apoyo a De la Espriella en la contienda de segunda vuelta.

El impacto del comercio pequeño en la economía nacional

El 5 de junio, Cabal estuvo en A lo que Vinimos y anunció en primicia esta decisión. “Nos han pedido hacer este llamado para promover el respeto por la empresa”, sostuvo al cuestionar el trato que han tenido los empresarios en los últimos cuatro años con la administración saliente.

Un dato importante es que los llamados tenderos cumplen un papel crucial en la economía nacional. Datos de Fenalco citados por el diario La República en agosto de 2025 mostraron que ellos son responsables de la generación de más de 575 mil empleos, principalmente con beneficios para los estratos 1, 2 y 3.

A nivel nacional, se estimó que el 40 % de las ventas era gracias a miles de tiendas pequeñas.