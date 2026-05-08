Universidad ganó Récord Guinness: esta fue la inesperada hazaña

La formación de profesionales especializados en inteligencia artificial avanza como uno de los principales desafíos para el mercado laboral global, en un momento donde esta tecnología deja de ser tendencia para convertirse en herramienta fundamental en empresas, gobiernos y organizaciones.

RELACIONADO 10 claves para que estudiantes de colegio usen de manera correcta la inteligencia artificial

Frente a este panorama, una universidad latinoamericana marcó un hito que pone el foco sobre la urgencia de democratizar el conocimiento en IA.

La Universidad Espíritu Santo (UEES) de Ecuador obtuvo recientemente un título de Guinness World Records por realizar el mayor taller de creación de asistentes de inteligencia artificial del mundo (Largest AI Assistant Creation Workshop), una experiencia académica que reunió a 495 participantes desarrollando sus propios asistentes impulsados por IA.

RELACIONADO UEES abre convocatoria de cursos gratuitos que potencian el liderazgo y empoderamiento femenino

¿Cómo ganó la Universidad Espíritu Santo (UEES) un récord guinness?

Los asistentes al taller de IA trabajaron en la creación de soluciones basadas en inteligencia artificial aplicadas a productividad, automatización, emprendimiento, creatividad y desarrollo de soluciones digitales.

El récord fue validado bajo los estrictos protocolos establecidos por Guinness World Records, que incluyeron supervisión independiente, verificación documental y control permanente del cumplimiento de los criterios exigidos.

Más allá del reconocimiento internacional, este logro plantea una conversación cada vez más relevante para empresas, instituciones y profesionales: ¿estamos formando el talento que demandará la nueva economía impulsada por la inteligencia artificial? La universidad explicó:

La inteligencia artificial ya no representa una ventaja competitiva exclusiva para las grandes compañías. Hoy cualquier organización necesita profesionales capaces de comprender esta tecnología, identificar oportunidades de aplicación y convertirla en soluciones concretas que generen valor.

Según la institución, el verdadero desafío no radica únicamente en aprender a utilizar herramientas de inteligencia artificial, sino en desarrollar criterio para diseñar soluciones responsables, interpretar datos, automatizar procesos y liderar proyectos de transformación digital con impacto en sectores como salud, educación, industria, finanzas, comercio, servicios y administración pública.

La UEES le apuesta a la IA en posgrado

La Universidad Espíritu Santo en su modalidad Online desarrolla la Maestría en Inteligencia Artificial, un programa de 12 meses diseñado para formar profesionales con sólidos conocimientos técnicos, analíticos y éticos, preparados para liderar la implementación de soluciones basadas en IA en organizaciones de distintos sectores.

El programa incorpora asignaturas alineadas con las tendencias globales, entre ellas Aprendizaje Automático (Machine Learning), Aprendizaje Profundo (Deep Learning), Visión por Computadora y Reconocimiento de Patrones, y Procesamiento de Lenguaje Natural, competencias que hoy impulsan buena parte de las aplicaciones de inteligencia artificial utilizadas por empresas e instituciones alrededor del mundo.

Recientemente, la universidad celebró también la graduación de la primera promoción de esta maestría, integrada por profesionales preparados para diseñar e implementar soluciones innovadoras orientadas a resolver problemas complejos mediante inteligencia artificial.

Para los especialistas de la universidad, uno de los mayores mitos consiste en pensar que la inteligencia artificial reemplazará completamente al talento humano.