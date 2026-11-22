¿Cuánto costarían la cerveza y demás licores si se aprueba la reforma tributaria?
Los gremios advierten que los nuevos impuestos a las bebidas alcohólicas podrían encarecer el consumo durante diciembre.
Noticias RCN
08:52 p. m.
La propuesta de reforma tributaria conocida como 'Ley de Rescate Económico' podría tener efectos sobre los precios de la cerveza, el aguardiente y otras bebidas alcohólicas en Colombia.
El proyecto plantea modificar los impuestos que pagan estos productos, una medida que ha generado preocupación entre comerciantes, tenderos, bares y restaurantes por sus posibles consecuencias sobre el consumo y las ventas, especialmente durante la temporada de fin de año.
Las estimaciones divulgadas por los gremios advierten que una cerveza comercializada en una tienda de barrio podría pasar de costar $3.500 a más de $5.200, mientras que el aguardiente tendría un incremento proyectado del 60,54 %.
¿Qué impuestos propone la reforma tributaria para la cerveza y los licores?
El proyecto plantea reemplazar el actual impuesto al consumo de cerveza por un denominado impuesto a la producción, compuesto por una tarifa del 10 % sobre el precio de venta al público, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), y un cobro fijo de $330 por cada grado alcoholimétrico en una presentación de 330 centímetros cúbicos.
Para los licores, vinos y aperitivos, la iniciativa propone elevar el componente ad valorem al 35 % y establecer una tarifa específica de $750 por grado de alcohol en botellas de 750 centímetros cúbicos. Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda incluidas en la propuesta, el nuevo esquema tributario permitiría recaudar $7,1 billones adicionales.
¿Cómo afectaría el aumento de impuestos a las tiendas, bares y restaurantes?
La Federación de Comerciantes y Tenderos de Colombia (Fedecom) estima que cerca de 450.000 tiendas de barrio y 1,75 millones de empleos asociados podrían verse afectados por el cambio tributario.
Asobares proyecta una contracción de las ventas legales de aguardiente de entre 19,6 % y 39,2 %, así como una disminución promedio del 35,2 % en el volumen real de ventas de bares y restaurantes.
Por su parte, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, pidió revisar la iniciativa y considerar medidas de eficiencia del gasto público antes de aumentar las cargas sobre los consumidores y el sector productivo.