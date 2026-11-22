Un reporte realizado por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) con datos de Migración Colombia, al cierre del año pasado, reveló que en 2025 un 4,3 % más de colombianos viajó al exterior, llegando a los 5,8 millones de personas.

Además, la Oficina de Analítica de la Aeronáutica Civil dio a conocer que, en los primeros ocho meses de 2026, 39,4 millones de viajeros se movilizaron en el país vía aérea, lo que representa un incremento del 4,6 % en comparación con 2025; mismo año en el que la plataforma de delivery Rappi les ahorró 51 millones de horas de desplazamiento a sus usuarios, solo en Colombia.

Con eso en mente, la app latinoamericana, presente en 60 ciudades y 72 municipios del país, anunció un programa de recompensas con el que, según su Global Head de Travel, Guido Becher, se puede “hackear” al sistema y abaratar los costos de viaje pidiendo domicilios.

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¿Cómo disminuir los costos de viaje pidiendo domicilios?

Desde mediados de noviembre y hasta que finalice el 2026, la app con 30.000 aliados comerciales y el doble de domiciliarios devolverá un 2 % del total de cada compra en RappiCréditos a sus usuarios Pro Black para redimir en Rappi Travel.

Al ser un agregador, presenta los mismos precios del mercado, aunque, con el descuento por las compras realizadas en lo que resta del año.

Además, Rappi ofrece vincular las cuentas “de Puntos Colombia, Davipuntos, LATAM Pass, LifeMiles, Marriott Bonvoy o Iberia Club directamente en la aplicación” de sus usuarios Pro Black para que acumulen “1 milla o punto por cada dólar gastado en pedidos iguales o superiores a $50.000 COP” y, un “cashback permanente de 5%” en compras realizadas a través de la sección Rappi Travel, a quines pagan la membresía.

El mejor momento para comprar tiquetes en lo que resta de 2026:

Agentes de viajes recomiendan a las personas interesadas en adquirir tiquetes o paquetes a destinos nacionales e internacionales esperar al Black Friday o viernes negro.

Este año caerá el 27 de noviembre; sin embargo, las promociones de aerolíneas podrían mantenerse hasta el martes 1 o miércoles 2, debido a que el lunes 30 es Cyber Monday. Latam, Iberia y Copa adelantaron que sus ofertas de cierre de año se darán a conocer en los últimos días del mes.