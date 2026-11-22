A unas dos horas de Medellín, en el occidente de Antioquia, se encuentra Buriticá, un municipio que llama la atención por sus casas de fachadas coloridas, construidas sobre las laderas de las montañas. Su paisaje urbano, rodeado de naturaleza, le ha dado el aspecto de un pesebre y lo convierte en una alternativa para quienes buscan conocer otros rincones del departamento.

Su casco urbano tiene una distribución particular: las viviendas se extienden por una pendiente y forman una panorámica que se aprecia desde distintos puntos del municipio. Los colores vivos de las fachadas contrastan con el paisaje montañoso y le dan identidad a esta población.

Pero Buriticá no se limita a sus calles. El municipio también cuenta con atractivos naturales, espacios para caminar y lugares que permiten acercarse a su historia.

¿Qué lugares se pueden visitar en Buriticá?

Uno de los puntos de referencia es el parque principal, donde se encuentra la escultura del Cacique Buriticá. A pocos pasos está la iglesia de San Antonio, un templo de características coloniales que es considerado un museo de arte y cuenta con declaratoria de Patrimonio Arquitectónico, de acuerdo con el portal Puebliando por Antioquia.

Para quienes disfrutan de las vistas panorámicas, el cerro Cristo Rey es una parada destacada. En su cima se encuentra una imagen de Jesús Resucitado y desde allí se puede observar buena parte de la población. El lugar también es frecuentado para actividades recreativas, como elevar cometas.

Otra alternativa es el Alto del Corcho, ubicado a unos dos kilómetros del casco urbano. El recorrido por el sendero permite apreciar la vegetación de la zona y, al llegar a la parte alta, contemplar una vista del río Cauca.

¿Qué hacer en los alrededores de este pueblo antioqueño?

A 7,5 kilómetros del área urbana, en el corregimiento de Guarco, se encuentra la Reserva Ecológica La Guarcana. Este espacio cuenta con un sendero para realizar caminatas y observar especies de flora y fauna propias de la región.

Buriticá tiene una temperatura que oscila entre los 18 y los 22 grados centígrados, según la información turística del departamento. Estas condiciones acompañan los recorridos por sus paisajes y atractivos naturales.

El municipio también guarda una historia que se remonta a las comunidades indígenas Nutabes y Tahamíes. Su nombre recuerda al cacique Buriticá, figura central de un relato asociado con la llegada de los conquistadores españoles y la búsqueda de oro en este territorio.

Entre casas de colores, caminos naturales y memoria histórica, Buriticá ofrece una experiencia distinta para quienes quieren descubrir el occidente antioqueño.