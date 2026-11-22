Mientras algunas actividades se detienen con la llegada del domingo, los sorteos del Super Astro Luna mantienen su programación en Colombia. La modalidad nocturna tendrá una nueva jornada el 22 de noviembre, con una particularidad que deberán conocer quienes acostumbran consultar sus resultados al finalizar el día.

A diferencia de las extracciones realizadas entre semana, el sorteo dominical se desarrolla más temprano, por lo que los participantes no tendrán que esperar hasta cerca de las once de la noche para conocer la combinación seleccionada.

La jornada también marcará el cierre de una semana de resultados, durante la cual se habrán definido diferentes números y signos zodiacales.

Sin embargo, las combinaciones anteriores no tienen influencia sobre la nueva extracción, debido a que cada sorteo se realiza de manera independiente.

Resultado del Super Astro Luna hoy 22 de noviembre de 2026

Según el calendario oficial, este domingo 22 de noviembre se realizó el sorteo 8312 de Super Astro Luna, correspondiente al acta 6011.

La extracción estuvo programada para las 8:30 de la noche, hora colombiana, y la combinación ganadora fue:

Número ganador: XXXX.

Signo zodiacal: XXXX.

Durante el sorteo se seleccionó una combinación de cuatro cifras, comprendida entre 0000 y 9999, acompañada de uno de los doce signos zodiacales.

En consecuencia, los participantes deberán comparar los datos con sus comprobantes para identificar posibles coincidencias.

El juego contempla diferentes categorías de premios, dependiendo de si se aciertan las cuatro cifras, las tres últimas o las dos últimas, junto con el signo correspondiente.

El orden de los números es fundamental, debido a que las coincidencias deben cumplir las condiciones establecidas para cada categoría.

También será necesario comprobar que el tiquete corresponda a la modalidad Luna y a la fecha del domingo 22 de noviembre.

¿Por qué el Super Astro Luna se juega más temprano los domingos?

La programación del Super Astro Luna establece horarios diferentes según el día de la semana.

De lunes a viernes, las extracciones están previstas para las 10:50 de la noche, mientras que los sábados se realizan a las 10:42 p. m.

En cambio, los domingos y festivos, el sorteo se adelanta a las 8:30 de la noche, una diferencia que deben tener presente los participantes.

Este cambio de horario no modifica las condiciones generales del juego ni las categorías de premios.

Las apuestas continúan dependiendo de la coincidencia entre las cifras seleccionadas y el signo zodiacal correspondiente.

El dinero que puede recibir un ganador está relacionado con la categoría alcanzada y el valor registrado en su apuesta.

En caso de identificar un posible acierto, será necesario conservar el comprobante original y consultar los procedimientos establecidos por el operador para reclamar el premio.

También es recomendable verificar la información mediante los canales oficiales, especialmente cuando circulan resultados correspondientes a fechas anteriores.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.