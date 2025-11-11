Regiotram del Norte: por qué Bogotá no firmó el convenio y qué papel tendrá en el megaproyecto

El proyecto RegioTram del Norte, también conocido como Tren de Zipaquirá, fue oficialmente cofinanciado entre el Gobierno Nacional y la Gobernación de Cundinamarca con una inversión total de 15.4 billones de pesos, destinada a transformar la movilidad entre Zipaquirá, Cajicá, Chía y Bogotá.

Sin embargo, la ausencia de la firma de Bogotá en el convenio generó preguntas sobre su rol dentro de este megaproyecto estratégico para la región.

Según explicó el gobernador Jorge Emilio Rey, la Nación aportará 12.2 billones de pesos, mientras que Cundinamarca contribuirá con 3.1 billones, recursos que se desembolsarán en un periodo de diez años mediante vigencias futuras.

La posición de Bogotá frente al convenio

El Distrito Capital fue invitado a participar en la firma del convenio, pero enfrentó dificultades para cumplir los requisitos legales y técnicos dentro de los tiempos establecidos por la Ley de Garantías.

El secretario general de la Alcaldía, Miguel Silva Moyano, explicó que el CONPES del Gobierno Nacional se aprobó apenas una semana antes de la entrada en vigor de estas restricciones, lo que impidió concretar la vinculación de Bogotá al proyecto en el momento de la firma.

“Hasta último momento la Alcaldía de Bogotá estuvo trabajando con Cundinamarca y el Gobierno Nacional para poder hacer parte del convenio”, señaló Silva. “Lamentablemente eso nos impuso unos tiempos muy cortos para cumplir con todos los requisitos legales y técnicos que nos permitieran garantizar una adecuada inserción en la ciudad”, agregó.

Pese a ello, el Distrito reiteró su compromiso con la iniciativa y anunció que continuará trabajando en la integración del Regiotram del Norte una vez superadas las limitaciones de la Ley de Garantías.

Integración del sistema y próximos pasos

El Regiotram del Norte será un sistema férreo eléctrico y de cero emisiones locales, con una infraestructura moderna que incluye pasos elevados, viaductos y estaciones elevadas, lo que permitirá viajes sin cruces vehiculares. De las 17 estaciones proyectadas, 11 estarán ubicadas en Bogotá, un factor clave para la conectividad urbana y regional.

El cronograma de ejecución prevé que la estructuración del proceso licitatorio se realice entre 2026 y 2027, con la adjudicación del contrato en el primer trimestre de 2027. Posteriormente se desarrollarán dos años de preconstrucción para estudios, diseños y licenciamientos, y cinco años de obras, con lo cual la operación comercial iniciaría en 2034.

El gobernador Rey destacó que este tren “permitirá que las familias de la Sabana tengan viajes más ágiles, dignos y seguros incluso hasta el centro de Bogotá, particularmente a la Calle 26 con Caracas, y con potencialidad de llegar hasta el aeropuerto”.