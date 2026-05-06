Registraduría da a conocer el tarjetón de segunda vuelta

La Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer el viernes 5 de junio, en la mañana, el diseño que tendrá el tarjetón de las elecciones presidenciales de segunda vuelta del 21 de junio.

De izquierda a derecha aparecen el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda; su fórmula, Aida Quilcué; el candidato del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella; su fórmula, José Manuel Restrepo, y la casilla del voto en blanco.

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¿Por qué aparecen los candidatos de segunda vuelta en el orden que se ve en el tarjetón?

El artículo sexto de la Ley 163 de 1994 establece que “para la segunda vuelta, en la tarjeta electoral las fórmulas de las dos primeras mayorías se entenderán sorteadas en el mismo orden y con el mismo número de la primera”.

Tras el sorteo de primera vuelta, realizado en marzo, el candidato del partido de Gobierno quedó en primer lugar y el candidato De la Espriella en quinto. Al obtener la mayor cantidad de votos entre los once candidatos, ambos ganaron un pase a segunda vuelta.

En primera, De la Espriella y su fórmula obtuvieron 10.361.499 votos (que representan el 43,74% de la votación) e Iván Cepeda y su fórmula, 9.688.361 (que representan el 40,90% de la votación).

El voto en blanco no tiene el mismo efecto en las elecciones de segunda vuelta:

Aunque la tercera casilla, como en toda segunda vuelta, será ocupada por el voto en blanco, su efecto no será el mismo en las elecciones de segunda vuelta.

De acuerdo con la Registraduría, “si el voto en blanco” recibe la mayor votación, “no se repetirán las elecciones, ganarán los candidatos a presidente y vicepresidente que hayan obtenido la mayor cantidad de votos”.

Además, el registrador nacional, Hernán Penagos, explicó en diálogo con Noticias RCN que es un mito que los votos en blanco se sumen al candidato con mayor número de votos. Se cuentan como “una expresión política de disentimiento”.