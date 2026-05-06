CANAL RCN
Colombia

Registraduría da a conocer el tarjetón de segunda vuelta

A poco más de dos semanas de las elecciones de segunda vuelta, la Registraduría dio reveló el diseño que tendrá el tarjetón de las elecciones del 21 de junio.

Foto: montaje realizado con imágenes de la AFP
Foto: montaje realizado con imágenes de la AFP

Noticias RCN

junio 05 de 2026
11:19 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer el viernes 5 de junio, en la mañana, el diseño que tendrá el tarjetón de las elecciones presidenciales de segunda vuelta del 21 de junio.

De izquierda a derecha aparecen el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda; su fórmula, Aida Quilcué; el candidato del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella; su fórmula, José Manuel Restrepo, y la casilla del voto en blanco.

Sergio Fajardo revela por qué no ha podido decidir su voto para segunda vuelta
RELACIONADO

Sergio Fajardo revela por qué no ha podido decidir su voto para segunda vuelta

¿Por qué aparecen los candidatos de segunda vuelta en el orden que se ve en el tarjetón?

El artículo sexto de la Ley 163 de 1994 establece que “para la segunda vuelta, en la tarjeta electoral las fórmulas de las dos primeras mayorías se entenderán sorteadas en el mismo orden y con el mismo número de la primera”.

Tras el sorteo de primera vuelta, realizado en marzo, el candidato del partido de Gobierno quedó en primer lugar y el candidato De la Espriella en quinto. Al obtener la mayor cantidad de votos entre los once candidatos, ambos ganaron un pase a segunda vuelta.

En primera, De la Espriella y su fórmula obtuvieron 10.361.499 votos (que representan el 43,74% de la votación) e Iván Cepeda y su fórmula, 9.688.361 (que representan el 40,90% de la votación).

¿Se le puede prohibir a un candidato en campaña usar la camiseta de la Selección Colombia?
RELACIONADO

¿Se le puede prohibir a un candidato en campaña usar la camiseta de la Selección Colombia?

El voto en blanco no tiene el mismo efecto en las elecciones de segunda vuelta:

Aunque la tercera casilla, como en toda segunda vuelta, será ocupada por el voto en blanco, su efecto no será el mismo en las elecciones de segunda vuelta.

De acuerdo con la Registraduría, “si el voto en blanco” recibe la mayor votación, “no se repetirán las elecciones, ganarán los candidatos a presidente y vicepresidente que hayan obtenido la mayor cantidad de votos”.

Además, el registrador nacional, Hernán Penagos, explicó en diálogo con Noticias RCN que es un mito que los votos en blanco se sumen al candidato con mayor número de votos. Se cuentan como “una expresión política de disentimiento”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abelardo de la Espriella

¿Se le puede prohibir a un candidato en campaña usar la camiseta de la Selección Colombia?

Artistas

Defensa de Blessd rompió el silencio y reveló qué pasó en el caso del presunto secuestro extorsivo

Ministerio de la Igualdad

Presidencia emite directrices para intentar salvar programas del Ministerio de la Igualdad antes de su desaparición

Otras Noticias

Registraduría Nacional de Colombia

Registraduría aclara qué pasa si su certificado de votación no fue firmado por el jurado

Conozca lo qué debe hacer en esta situación para que su certificado se válido.

Junior de Barranquilla

Figura del Junior fue sancionada antes de la final de vuelta vs. Atlético Nacional: ¿qué pasó?

La Dimayor ya aclaró si podrá o no jugar el partido definitivo del campeonato.

Artistas

Dolor en la música: murió una de las figuras más importantes y reconocidas del rock en español

Artistas

Aida Victoria Merlano no se guardó nada y habló de la segunda vuelta presidencial: ¿reveló su voto?

Cuidado personal

¿Cómo conservar la energía durante el día?: expertos recomiendan opciones naturales