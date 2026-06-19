Registraduría anunció que suspenderá varios servicios importantes durante estas fechas en junio

Si tiene pensado tramitar un duplicado de su cédula de ciudadanía, sacar el registro civil de un recién nacido o renovar su tarjeta de identidad en los próximos días, preste mucha atención. La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció una suspensión temporal en sus servicios de identificación en todo el territorio colombiano. Esta medida afectará la atención presencial y virtual para la emisión de documentos vitales.

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Perder la ida a las oficinas de la entidad es un dolor de cabeza que miles de colombianos sufren a diario por falta de información. Por ello, es fundamental planificar sus trámites con anticipación para evitar contratiempos legales o personales, especialmente si necesita su documento de identidad vigente para gestiones bancarias, viajes o votaciones.

¿Por qué se suspenden estos trámites de identificación?

La interrupción del servicio responde a estrictas razones de logística técnica y orden público e institucional. Históricamente, la Registraduría congela de manera temporal el procesamiento y la entrega de nuevos documentos de identidad con el fin de realizar mantenimientos profundos en sus bases de datos biométricas o para blindar y actualizar el censo electoral de cara a jornadas democráticas y de escrutinio en el país.

Durante este periodo de contingencia, los sistemas de duplicación, rectificación e inscripción en el registro civil entran en una pausa operativa obligatoria para asegurar que no existan alteraciones ni inconsistencias en el sistema de identificación nacional.

Fechas en las que se suspenderá estos trámites

El cronograma establecido por las autoridades locales detalla con exactitud los días en los que las sedes físicas cerrarán sus plataformas de atención al público. La medida estará vigente desde la fecha actual hasta el martes 23 de junio de 2026, periodo durante el cual no se prestarán servicios de registro civil e identificación en las diferentes sedes del territorio nacional.

Para quienes tienen urgencia en reclamar documentos físicos ya procesados, la entidad usualmente habilita ventanas horarias estrictas justo antes del cierre total de sus puertas, permitiendo mitigar el impacto en la ciudadanía que urge de su documento impreso. La entrega de documentos de identidad estará habilitada hasta las 12:00 del mediodía de este viernes 19 de junio.