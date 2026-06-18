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Registraduría desmintió el ingreso de nuevas cédulas al censo y aseguró que todo está listo para la jornada

La entidad afirmó que el material electoral ya fue distribuido en todo el país.

Noticias RCN

junio 18 de 2026
01:17 p. m.
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A pocos días de una nueva jornada electoral en Colombia, la organización electoral avanza en la fase definitiva de preparación para garantizar el desarrollo de las votaciones en todo el territorio nacional.

La logística incluye el traslado de material a zonas urbanas, rurales y de difícil acceso, donde el despliegue puede tardar varios días debido a las condiciones geográficas del país.

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En medio de este proceso también surgió una controversia relacionada con supuestas incorporaciones de nuevas cédulas al censo electoral después del cierre oficial, una versión que fue rechazada por la Registraduría.

En diálogo con Noticias RCN, Jaime Hernando Suárez, registrador delegado para asuntos electorales, entregó un balance del avance logístico y explicó cómo quedó conformado el censo para estas elecciones.

¿Cómo avanza la preparación de las elecciones en Colombia?

Según explicó el funcionario, el balance logístico es favorable y, a la fecha, el material electoral ya fue enviado a todas las regiones del país.

Además del despliegue convencional, la organización electoral mantiene operaciones especiales para abastecer puestos de votación ubicados en zonas apartadas del territorio nacional, donde el acceso requiere recorridos por río, caminos rurales o trayectos que incluso deben hacerse a pie o mediante transporte animal.

La Registraduría indicó que este proceso busca garantizar que todas las comunidades puedan ejercer su derecho al voto, sin importar las dificultades geográficas.

De igual forma, confirmó que continúa la entrega de documentos de identidad y que la instalación y adecuación de puestos de votación comenzó desde el día previo a la elección para dejar toda la infraestructura lista.

¿Cuántos colombianos están habilitados para votar?

De acuerdo con el reporte oficial entregado por la Registraduría, el censo electoral quedó conformado por 41 millones 421 mil colombianos habilitados para participar en la jornada.

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Las autoridades electorales hicieron un llamado a acudir temprano a las urnas para facilitar el flujo de votantes y evitar congestiones durante el desarrollo del proceso.

¿Se añadieron nuevas cédulas después del cierre del censo?

Uno de los puntos que más generó discusión en los últimos días fue la versión sobre una supuesta inclusión de nuevas cédulas luego del cierre del censo electoral.

Frente a esto, el registrador delegado fue enfático en señalar que esa información no corresponde a la realidad.

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Explicó que lo que se cerró el 31 de marzo fue el proceso de inscripción de cédulas para estas elecciones y que posteriormente, el 30 de abril, se consolidó oficialmente el censo electoral.

En ese sentido, insistió en que el listado de votantes ya quedó definido y no ha sufrido modificaciones posteriores.

Paralelamente, la Registraduría destacó que una de las ventajas operativas para esta jornada es que se trabajará con el mismo censo utilizado en la primera vuelta presidencial.

Esto significa que quienes participaron anteriormente podrán regresar al mismo puesto y a la misma mesa de votación, lo que, según la entidad, facilitará el proceso y reducirá posibles confusiones el día de la elección.

Además, recordó que en la primera vuelta participó el 57,8 % del censo electoral y que se espera mantener una alta asistencia en esta nueva convocatoria.

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