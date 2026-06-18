Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 18 de junio de 2026

os sorteos de las loterías de Bogotá y Quindío volvieron a captar la atención de los apostadores este jueves 18 de junio de 2026.

Como ocurre cada semana, los jugadores estuvieron pendientes de los números favorecidos con los premios principales de dos de las loterías más tradicionales del país.

A continuación, consulte los resultados del más reciente sorteo y verifique si su billete resultó ganador.

Resultados de la Lotería de Bogotá de hoy 18 de junio de 2026

La Lotería de Bogotá realizó un nuevo sorteo este jueves con un atractivo premio mayor que despertó la expectativa entre quienes adquirieron su billete para esta edición.

Premio mayor

Número ganador: XXXX

Serie: XXX

Premio: $14.000 millones

La entidad recordó a los participantes la importancia de verificar los resultados a través de sus canales oficiales y conservar el billete en buen estado en caso de resultar favorecidos.

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La Lotería de Bogotá es una de las más reconocidas en Colombia y cada semana reúne a jugadores de distintas regiones que buscan la oportunidad de obtener uno de sus importantes premios.

Resultado de la Lotería del Quindío del 18 de junio de 2026

Por su parte, la Lotería del Quindío también celebró una nueva edición de su sorteo ordinario durante la noche del jueves.

Premio mayor

Número ganador: XXXX

Serie: XXX

Premio: $2.000 millones

Los jugadores pueden revisar cuidadosamente la combinación ganadora y comparar los datos con su billete para confirmar si obtuvieron algún premio.

En caso de resultar ganador, es recomendable firmar el billete por la parte posterior y consultar los procedimientos establecidos por cada lotería para realizar el cobro correspondiente. Los requisitos pueden variar según el valor obtenido y el lugar donde se efectúe la reclamación.

Los sorteos de Bogotá y Quindío continúan siendo una de las opciones de juego más seguidas por los colombianos, quienes cada semana esperan que la suerte esté de su lado. La próxima edición volverá a entregar nuevos premios y mantendrá la expectativa entre los participantes.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN