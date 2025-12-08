Nueva reglamentación para motos en Colombia entraría en vigor en los próximos días

En Colombia, los motociclistas están a punto de enfrentar un cambio técnico de llantas y frenos. Según confirmó Iván García, director de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI , a Noticias RCN, el Gobierno Nacional no aplazaría más los reglamentos técnicos para motos nuevas en el país.

Aunque estas medidas han sido aplazadas en dos ocasiones, todo indica que su entrada en vigencia será en septiembre y octubre de 2025, a menos que suceda algo extraordinario.

Reglamentación de llantas para motos: estándares internacionales obligatorios

De acuerdo con García, “hasta el momento, la industria de motocicletas no hemos recibido señales por parte del Gobierno Nacional de una modificación de la Resolución”, inició.

Y es que la norma en cuestión, la Resolución 20223040065305 de 2022 , establece que todas las motos nuevas deberán equipar llantas que cumplan con estándares internacionales de calidad y seguridad, como el Reglamento 75 de la ONU o los Estándares Federales de Seguridad para Vehículos Motorizados (FMVSS) de Estados Unidos.

Además, el rotulado deberá incluir información clara sobre las especificaciones del neumático. Esta exigencia se aplicará únicamente para motocicletas nuevas y ensambladas en el país, y su implementación está programada para el 2 de septiembre de 2025, según el Ministerio de Transporte, luego del aplazamiento en marzo de 2025.

Frenos ABS o CBS: vial de seguridad obligatorio en motos nuevas

En cuanto a frenos, la Resolución 20223040044585 de 2022 exige que las motocicletas de cilindraje mayor a 125 cc cuenten con sistema de frenos ABS, mientras que las de menor cilindrada podrán optar por ABS o CBS.

Aunque esta medida entraría en vigencia en octubre de 2025, Iván García aclaró que “ya varias ensambladoras cumplen con esto”, anticipándose a la regulación.

"Tenemos una resolución del 2022 para el reglamento técnico de frenos, que esperamos nosotros que ingresemos en octubre, pero hasta la fecha no tenemos señales si va a haber una prorroga o finalmente van a entrar en vigencia", agregó.

¿Por qué se habían aplazado estas normas en Colombia?

El Ministerio de Transporte había postergado su implementación para permitir que el Estado y la industria se prepararan técnicamente. “Esta serie de reglamentos técnicos requieren preparación técnica, tecnológica y de personas… para que el proceso fluya sin detener la industria y comercialización de vehículos en el país”, explicó García.

Ahora, con las nuevas fechas definidas, los concesionarios y fabricantes ajustan inventarios y procesos para cumplir con las exigencias sin afectar la oferta de motos en Colombia.

Así las cosas, tras el último comunicado del Ministerio de Transporte y el diálogo con el director de la cámara de motocicletas de la Andi, el 2 de septiembre de 2025 entraría en vigor la primera reglamentación, que tiene que ver con llantas.